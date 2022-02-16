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參院投票驚險過關 卡利夫確定出任FDA局長

記者張聲肇／綜合報導
國會參院15日通過卡利夫出任FDA局長。圖為他2015年出席國會聽證會時的照片。（路透）
國會參院15日通過卡利夫出任FDA局長。圖為他2015年出席國會聽證會時的照片。（路透）

國會參院15日以50票對46票確認卡利夫(Robert Califf)出任懸缺一年多的聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長。

六年前，歐巴馬總統主政晚期，卡利夫曾以89-4票輕易贏得參院的支持，在2016至2017年出任這重要聯邦機構的主管；拜登總統以為提名老經驗的人回任很容易，不料遇到這麼大的阻力。

也剛好在食藥局群龍無首期間，該局官員忙著審核新冠疫苗與相關藥物的上市許可，也要監管測試劑的運用與分發綱領，參院卻遲遲不決首長人選，凸顯美國兩大黨之間就全國健保政策的分歧嚴重。

卡利夫就任後，馬上要決定總產值占消費支出五分之一的產品規範，包括處方藥、醫療器材、菸品以及食品等。

白宮發言人莎奇說，參院兩黨通過卡利夫的任命案，大家同感「振奮」；她說，卡利夫具備專業素養與行政經驗，一定能夠勝任愉快。

在任命聽證會上接受參議員詢問時，卡利夫曾承諾儘快審核類鴉片止痛劑如OxyContin的販售許可證；這類藥品1990年代核可上市後，對美國造成史上最嚴重的用藥成癮副作用，受害者和地方政府到現在仍在各地打官司。

西維吉尼亞州的民主黨參議員曼欽反對卡利夫回任，認為他曾在任的11個月期間，發生許多過度服藥致死事件，該負大部分責任；卡利夫任內有強化類鴉片劑的管理，譬如規定廠商加貼警告標誌，也聘請外部專家，提出加強規範的建議，可是不等他實施新的規範，川普當選把他撤換。

另四位代表「藥災」嚴重州的民主黨參議員，也對卡利夫的任命案投下反對票。共和黨贊成的只有六位，以致他只獲剛好半數票，驚險通過任命案。

卡利夫很支持大藥廠，也贊成保護專利權，應會有更多共和黨議員投贊成票，但反墮胎團體不滿食藥局提供墮胎藥給懷孕婦女的政策，向共和黨議員施壓，期中選舉在即，原本有意投贊成票的議員也改投反對票。

參院 共和黨 參議員

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