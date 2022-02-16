2050年…海平面漲12吋 洪患增10倍

由於氣候暖化，預測30年後，美國海平面將上升12吋，大幅增加沿海社區水災風險。圖為華府潮汐湖的湖水漫上堤岸。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)15日更新「海平面上升技術報告」(Sea Level Rise Technical Report)，預測美國沿岸海平面將在2050年前上升10吋到12吋，沿海城鎮面臨的洪患風險加劇。

NOAA透過衛星觀察，預測未來100年的情況。報告指出，海平面升高使得風暴更強烈、潮汐更高、海岸侵蝕和濕地流失，即便沒有豪雨或風暴，沿岸地區也會更常淹水。

報告寫道：「即便現代常氾濫之處已常出現風災和季節性高潮位現象，未來幾十年會更頻繁發生且影響更大，衝擊住戶和商家，破壞雨水與廢水處理系統，海水滲入地下水層，改變沿海濕地與入海口生態系。」

過去不受高潮位氾濫影響的地區，可能也會受影響，海平面上升造成的高潮位事件會變得更嚴重；這可能引發骨牌效應，衝擊以前不受影響的基礎建設，增加災損。

NOAA國家海洋局(NOS)助理局長妮可‧羅貝夫(Nicole LeBoeuf)表示，「截至2050年，中度洪水 (中洪)發生的頻率會是今日的十倍以上，這意味著目前每二年到五年一次的事件，會變成每年發生多次的情況。」

NOAA此次更新2017年的海平面上升預測，納入NOAA的審查結果；NOAA局長史賓拉德(Rick Spinrad)說，新數據是「全球警鐘」，警告國民強化沿海社區安全，對抗持續的暖化。

本世紀中之前，美國沿岸的海水可能上升10吋到12吋，美東大城艷陽天仍恐遭遇洪水，路易斯安納和德州部沿岸海水可能上升1呎半。

麥迪遜威斯康辛大學(UW-Madison)地質學教授安德莉亞‧達頓(Andrea Dutton)說，這是政府就海水可能倒灌提出的「紅旗」警告，再過20年，沿岸洪災問題將達到嶄新層次。

海水上升情況各地不同，視當地陸沉程度、洋流、融冰水量而定，美東和墨西哥 灣區的情況將比全球平均更嚴重，西岸和夏威夷所受影響則較輕微。

研究人員表示，佛州 邁阿密、馬里蘭州安納波利斯、維州諾福克每年漲潮就有小洪，時至本世紀中，小洪會變成中洪，危害生命與財產。

墨西哥灣西部沿海，2050年前海水將升高16吋到18吋，相當於每年將有十幾場晴天中洪，加上一次大規模海水倒灌；墨西哥灣東岸海水則會在2050年前上升14吋到16吋，每年會有三場晴天中洪。

報告說，即起至2060年，德州加爾維斯頓沿岸海水可能上升25吋，佛州聖彼得堡外海上升近2呎，西雅圖和洛杉磯則為9吋和14吋。

NOAA海洋學者史威特(William Sweet)說，以前不淹水的地區會開始面臨此問題，東岸許多大城的洪患風險升高。