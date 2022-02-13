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拜登提名大法官人選 3非裔女性熱門

編譯盧炯燊／綜合12日電
拜登總統將提名新的大法官，目前已縮小考慮人選，圖為巡迴上訴法院法官傑克森。(美聯社)
拜登總統將提名新的大法官，目前已縮小考慮人選，圖為巡迴上訴法院法官傑克森。(美聯社)

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)上月宣布今夏退休，拜登總統將兌現競選承諾，提名美國史上首位非洲裔女性大法官，當時即盛傳有兩名人選已獲確定候選，但最新出現第三位人選，讓拜登作出提名人的決定變得複雜。

目前拜登手上的三人名單，其中兩人是其白宮幕僚去年評估出來的，目前正接受初期的背景審查；她們分別是51歲的凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)， 2021年6月起獲拜登任命為哥倫比亞特區巡迴上訴法院法官，她獲得保守派及自由派尊崇，在華府法律界人脈甚廣。

拜登總統將提名新的大法官，目前已縮小考慮人選，圖為加州最高法院法官克魯格。(美聯...
拜登總統將提名新的大法官，目前已縮小考慮人選，圖為加州最高法院法官克魯格。(美聯社)

另一人是45歲的加州最高法院法官萊昂德拉‧克魯格(Leondra Kruger)，她自2015年起出任此職，若最終獲確認，將是40多年來首位從州法院直上最高法院的法官。

本來兩人中以傑克森為大熱門及最佳人選，她也有兩黨支持的可靠紀錄，這符合拜登要將國家團結起來，消除黨派之爭的信念。

拜登總統將提名新的大法官，目前已縮小考慮人選，圖為聯邦地區法院法官柴爾茲。(美聯...
拜登總統將提名新的大法官，目前已縮小考慮人選，圖為聯邦地區法院法官柴爾茲。(美聯社)

不過眾院民主黨黨鞭，來自南卡州的克萊本(Jim Clyburn)力推的同鄉的聯邦地區法院法官柴爾茲(J. Michelle Childs)，獲得南卡州兩個共和黨籍聯邦參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)及史考特(Tim Scott)表態支持，頓然成為新的熱門人選。

55歲的柴爾茲本獲提名為哥倫比亞特區巡迴上訴法院法官，但由於獲考慮為最高法院大法官，這項提名已經擱置。她自2010年起擔任聯邦初審法院法官。

柴爾茲與現任其中八名大法官不同，並非哈佛或耶魯的法學院出身，只就讀於南卡羅來納大學法學院，但在入圍的三位大法官中，被認為是最溫和的，卻因此受到進步人士和勞工團體批評，指她的紀錄不足以支持工人的權利。

拜登早前表示正密留意「大約四名」候選人，因此不排除會稍後會有第四人的名字出現；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)透露，在戴維營度過周末的拜登正研究有關候選人處理過的一系列案件及資料。

拜登 大法官 提名

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