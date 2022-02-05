51天10萬亡 美染疫病歿破90萬…疫苗問世後 死亡卻翻倍

美國因新冠死亡人數已突破90萬人，其中完全接種率偏低的州，死亡人數較高。圖為佛州一名新冠病人坐在擔架上推進醫院。(Getty Images)

約翰霍普金斯大學編製的數據顯示，全美新冠肺炎疫情 病歿人數於本月3日突破90萬人，比舊金山總人口還要多，且疫苗 問世後，死亡人數反而為問世前的兩倍，顯示美國「在處理社會科學上的失敗」。

疫苗於2020年12月中問世時，當時的總病歿人數為30萬人，到去年6月中為60萬人，到9月底為70萬人，到12月13日為80萬人，然後在51天後突破90萬人，是除上個冬季的疫情高峰外，「病歿人數增加10萬人」的最快紀錄。

雖然美國病例數已下降，但病歿人數依然高攀，平均每天超過2400人，為上個冬季高峰以來之最，且至少35個州的病歿人數還在上升；布朗大學公衛學院院長吉哈(Ashish K. Jha)推估，美國的新冠死亡人數可能在4月突破100萬人。

新冠肺炎已成全美第三大死因，僅次於心血管疾病及惡性腫瘤；但真實數字勢必更高，例如死因被判定為其他疾病，或是其他疾病因為無法正常取得醫療資源而間接因新冠肺炎去世者。

吉哈表示，病歿90萬人是個「天文數字」，「若在兩年前說，新冠疫情將在短短幾年內奪走90萬條生命，大部分美國人都不會相信。」

但是更讓吉哈感慨的是，疫苗問世之後，由於接種率無法有效提振，反而有60萬人死亡；吉哈說，美國的「醫藥科學」推進成功，但是在如鼓勵民眾接種，對抗虛假訊息，避免政治化的「社會科學」方面「已告失敗」。

目前全美約2億1200萬人完成疫苗接種，只占全國人口的64%；吉哈表示，他對於為政者在推動接種率上幾近束手而感到痛心，並指目前可用的防疫工具已經「不多了」。

約翰霍普金斯大學公衛教授沙弗斯坦(Joshua M. Sharfstein)表示，疫苗至為有效且安全，是「能夠救命的工具」，但竟然還要有如此多的政治爭論，以及虛假訊息打擊「實在駭人」，而現在的生靈塗炭「就是如此這般的後果」。