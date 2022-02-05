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監護人染疫亡 全美逾20萬童成「疫情孤兒」

記者顏伶如／綜合報導

新聞周刊報導，哈佛大學(Harvard University)小兒科及精神病學教授尼爾遜(Charles Nelson)指出，自從2020年4月以來，美國至少有20萬兒童因為新冠疫情而失去父親、母親或負責照顧生活起居的監護人，尼爾遜及研究團隊將這群兒童稱為「疫情孤兒」(COVID orphan) 。

尼爾遜受訪時說，新冠疫情造成許多兒童頓失依靠已成潛藏問題，「許多人並沒看到疫情帶來的第二層、第三層影響，這個問題就是其中一例，孩子失去了負責照顧他們生活起居的人」。

尼爾遜及研究團隊根據演算推估的研究報告，去年10月刊登於「小兒科期刊」(Pediatrics)，當時研究結論為2020年4月至2021年6月間，全美約14萬兒童遭逢父親、母親或監護人染疫死亡的打擊。尼爾遜對新聞周刊指出，如今統計人數已增至超過20萬兒童。

研究人員發現，少數族裔兒童疫情期間失去父母或監護人的比率，遠遠超過白人兒童。尼爾遜表示，新冠疫情對少數族裔衝擊特別大，因此「疫情孤兒」有極高比例為非白人孩童，並不令人感到意外。

尼爾遜指出，為孩子提供住家、生活基本需求及照顧的父母或祖父母染疫死亡之後，許多孩子只能投靠親戚，某些孩子則被社工人員安排交給寄養家庭。他說：「無論如何，絕對不能把這些孩子送進集體之家(group homes)或居家式照顧(residential care)等機構，尤其是年紀較大的孩子」。

德州南部兒童哀傷輔導中心(Children's Bereavement Center of South Texas)計畫主任塔米‧羅格斯登(Tami Logsdon)指出，配偶染疫身亡後必須獨自照顧孩子的家長，或者親人染疫過世而必須承擔「疫情孤兒」照顧責任的民眾，都可能從此面臨龐大經濟負擔以及壓力。

羅格斯登說：「我們知道某些案例是年僅20歲的年輕人，必須獨自扶養三名幼童。」她說，疫情期間痛失家長的孩子很容易學業退步，難以翻身，也可能出現發洩情緒的反應或行為偏差。

疫情 德州 哈佛大學

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