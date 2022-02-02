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國安部長訪美墨邊境 巡邏員吐苦水、氣憤背對他

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部長梅奧卡斯上周與邊境巡邏隊開會時，遭到大吐苦水與質疑。（Getty Images）
國土安全部長梅奧卡斯上周與邊境巡邏隊開會時，遭到大吐苦水與質疑。（Getty Images）

有線電視新聞網(CNN)1日報導，外洩的錄音檔與影片檔顯示，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)上周與駐紮美墨邊境多處的邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)開會時，基層人員在會中大吐苦水，一名邊境巡邏員氣憤之下背對梅奧卡斯，另一名巡邏員則嗆梅奧卡斯憑什麼穿上帶有邊境巡邏隊徽章的夾克。

報導指出，邊境巡邏隊人員在會中提出的工作挑戰包括新冠疫情以及移民政策，氣氛一度緊張。

三名消息人士透露，其中一場在德州邊境城市拉雷多(Laredo)舉行的會議上，一名邊境巡邏員當面問梅奧卡斯，是哪一年畢業於邊境巡邏學校(Border Patrol Academy)，梅奧卡斯則回答從未就讀該校。

這名邊境巡邏員緊接著問梅奧卡斯，既非邊境巡邏學校校友，為什麼穿著帶有邊境巡邏隊徽章的夾克。

報導指出，這是梅奧卡斯上任以來第八度巡視邊境地區，邊境巡邏隊基層人員在會議中對人力編排、無證移民釋放規定以及防疫措施等，當面提出問題。

消息人士指出，某些邊境巡邏學校成員在會中表達不願接種新冠疫苗的理由，也有巡邏員在會中抱怨大批非法入境的無證客都沒有受到疫苗接種令的限制。

根據美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)最新統計，邊境巡邏隊2021年12月間總共逮捕17萬186名非法入境者，逮捕人數比11月略少。

梅奧卡斯上周花了三天時間巡視亞利桑納州及德州的邊境據點；拉雷多邊境巡邏隊工會會長加爾薩(Hector Garza)對CNN指出，邊境巡邏員面對眼前美墨邊境現況，例如人口走私及毒品走私猖獗，普遍心情都是「深感挫折，憂心忡忡」。

美墨邊境 非法入境 德州

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