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13歲學生吸毒過量亡 房內搜出逾百包芬太尼

編譯柯立偉／綜合31日電
康州一所中學因13歲學生吸食過量芬太尼過量致死而暫關閉，數天後學生重返學校。（美聯社）
康州一所中學因13歲學生吸食過量芬太尼過量致死而暫關閉，數天後學生重返學校。（美聯社）

康乃狄克州哈特福市(Hartford)一所中學的13歲學生，日前因吸食過量芬太尼被送入學校保健室，但卻因急救人員沒想到該學生是因吸食芬太尼過量，未即時給予解毒劑納酪酮(naloxone)，最終導致該學生死亡；警方近日搜查該名死亡學生住處，從臥室內發現至少100包芬太尼。

哈特福市警局警官波斯瓦特(Aaron Boisvert)指出，該名學生送醫後，警方在學校置物櫃找到約40包芬太尼，經過緝毒署的指紋、DNA及毒品序列分析後，確定校內搜到的40包芬太尼與該名學生房間內找到的100包芬太尼物出同源；目前並未發現該校有其他學生有攜帶芬太尼入校的證據，仍在調查該名學生如何取得。

警方進一步表示，死亡學生的母親對於家中發現上百包毒品也感到相當詫異，表示就她所知該名少年過去沒有吸毒史，目前也沒有證據指向母親對於少年持有毒品一事知情。

根據聯邦緝毒署(DEA)的統計，自2020年5月至2021年4月間，除了疫情死亡外，全美超過10萬人死於吸毒過量，比起2019年至2020年的數據增加30%，與過去五年平均相比，更成長超過一倍；其中因為吸食比海洛因及嗎啡藥效強50倍、但生產成本極低的芬太尼(Fentanyl)等合成類鴉片毒品而死亡的人數共6萬4000人，占吸毒過量死亡人口的大部分。

美國國家藥物濫用研究所(NIDA)主任諾拉．沃爾寇(Nora Volkow)表示，疫情導致全美多地封城，部分抗壓力不足的人會尋求藥物以排解壓力，導致吸毒人口大幅增加。

她說：「在疫情危機中，已經在吸毒的人可能會吸食更高劑量，正在戒毒的人可能會扛不住誘惑，其實這個現象在合成類藥物出現時我們就有預測到，但疫情加速了進程；再加上疫情期間國際移動所受限制頗多，本來就易於製造的芬太尼等合成類藥物能被『更有效率地』走私，進一步加劇吸毒人口增加的現象。」

對此，聯邦政府透過新冠紓困計畫挹注40億元預算，為藥物濫用人群提供心理諮商及戒除毒癮的醫療服務，希望能夠阻止藥物濫用惡化的趨勢。

疫情 毒品 紓困

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