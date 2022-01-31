Omicron＝日常？全球防疫鬆綁 被迫接受病毒常態化

美國K12學校疫情漸緩，從10日當周的7461所學校暫停實體課，24日當周已降到2103所。(Getty Images)

新冠Omicron 變種病毒傳播力驚人，再加上重症率相對較低，讓美國及不少國家鬆綁防疫 措施，且不乏原先措施較嚴，近期病例數又異常激增的國家，凸顯各國逐漸放棄抑制病毒傳播的目標，接受病毒恐將成為你我日常的一部份的現實。

華爾街日報報導，美國五個公衛組織近期表態，建議放棄追蹤染疫者足跡，而是專注在重症風險社群；而在學校，本月10日當周有7461所K12學校暫時停止實體上課，但是到24日當周降至2103所。

甚至連面對病患的醫療機構也不例外，醫護人員網路平台ShiftMed調查發現，33%的護理師表示，院方要求他們無症狀感染時應該上工；37%表示，院方要求他們就算曾與新冠患者密切接觸，也不要告假在家隔離。

此現象在世界各地愈發普遍，在英國，雖然現在的病例數幾乎是去年高點的三倍，但是幾乎所有防疫措施都已取消；在南韓 ，過去觸發嚴格防疫措施的標準是平均每天2000人確診，但是現在已達1萬7000人，而政府卻不願啟動相關機制。

造成此狀況的主因，包括Omicron病毒的傳播力太過驚人，就算是最嚴格的防疫措施、甚至經濟封鎖都已不太可能抑制病毒，況且這些措施會對經濟、日常生活及民眾的受教權造成傷害；南韓一名上班族就說，她已經「受夠了」。

此外，Omicron病毒的致病力相對較低，也讓希望抑制病毒傳播的政府改變想法，將重點轉向重症及病歿情勢；例如在新加坡，雖然疫情持續升溫中，但是全國570萬人中，目前只有13人因染疫住進加護病房。

這也代表，政府開始逐漸接受新冠病毒將「常態化」的現實；舊金山加州大學傳染病學者莫妮卡‧甘地(Monica Gandhi)就說：「現在我們瞭解到，我們永遠無法消滅這個病毒。」