烏克蘭開始訓練後備軍人 路透：仍難敵俄軍

為因應俄軍入侵，烏克蘭志願軍加強操練，準備保家衛國。(歐新社)

隨著烏克蘭 與俄羅斯間關係愈趨緊張，俄軍已在邊界大規模集結人數約為12萬人的部隊，烏克蘭國防部 也已下達後備軍人召集令，利用假日進行戰術訓練，希望將能上戰場的後備軍人人數擴增到13萬人；不過據路透分析，雖然比起2014年俄軍進犯克里米亞半島(Crimean)時，烏克蘭此次準備較充分，但仍難擋俄軍壓境。

29日集結訓練的後備軍人中，少部分在2014年克里米亞保衛戰中有過戰鬥經驗，他們穿著整套迷彩服；但多數持模擬木製步槍、穿普通運動服及運動鞋的後備軍人，只是平時來自各行各業的普通公民；基輔(Kiev)當局指出，倘若真的開戰，這群後備軍人的任務是盡可能維護大後方安全，第一線作戰任務仍會交給正規軍。

為對抗俄軍入侵，英國軍援烏克蘭新型反坦克飛彈，圖為烏軍在基地操控這種新武器。(美聯社)

全球各國均對俄烏間因北約東擴問題而劍拔弩張的關係感到憂慮，烏克蘭人民也體認到此次衝突似乎勢所難免，接受軍事徵召的後備軍人雖然不一定樂見兩國開戰，但大多對於保家衛國的重要性有所認識。現年43歲、曾在2014年克里米亞保衛戰中服役的塞夫查克(Konstantin Sevchuk)說：「我退伍之後就盡可能與軍方保持距離，畢竟那不是我想要的生活；但現在這個當下，國家真的需要我。」

平時為資訊人員的亞歷山大(Alexander)則說：「2014年時我曾參加過民主化抗議運動，但當時心態上還沒有真的準備好為國上戰場；現在我30多歲了，雖然有點晚，但遲到總比不到好，我必須做好準備，隨時為國而戰；烏克蘭是一個獨立的共和國，我們有權選擇自己國家的道路；烏克蘭是烏克蘭，不是蘇聯。」

另一名應召受訓的役男米克哈羅(Mykhaylo)則指出對國家的願景，他表示：「我希望烏克蘭可以像波蘭、捷克、德國 等歐洲國家一樣繁榮且和平，更重要的是要讓我的孩子生活在一個民主法治的國家，讓他知道什麼是自由，以及為自由而戰的意義與價值。」