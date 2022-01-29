拜登政府墨灣油礦開採租賃 遭聯邦法院駁回

拜登政府租借墨西哥灣部分海域供開採石油與天然氣，遭聯邦法院駁回。圖為德州阿肯色港外的鑽探平台。(美聯社)

美國史上規模最大的沿海地區石油 及天然氣鑽探租賃銷售，27日遭到聯邦法院法官撤銷。華府特區美國聯邦區域法院裁定，拜登 政府對於墨西哥 灣油礦開採進行環境評估時，做為依據的氣候變遷分析存有重大瑕疵，違反聯邦法律規定；這項裁決代表拜登政府必須重新進行環評分析。

拜登政府開放油礦租賃的墨西哥灣海域面積約有170萬畝，拜登總統就職後便宣布暫停聯邦政府持有土地或水域所有石油與天然氣開採新案，但這道禁止令2021年夏天被路易斯安納州法官推翻。聯邦政府官員說，路易斯安納州法院判決出爐後，政府被迫於11月間展開石油及天然氣鑽探租賃契約拍賣。

聯邦政府拍賣墨西哥灣石油及天然氣鑽探租賃契約的時間點，剛好是拜登在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)發表演說的四天後。拜登在這場聯合國氣候峰會上對各國元首承諾，美國將以重大行動對抗氣候變遷。

但華盛頓郵報(WP)報導，拜登政府發放的公有地開採許可數量已超越前總統川普；氣候維權人士感到失望，質疑白宮承諾減碳，但又允許公有地開採更多化石燃料。「生物多元化中心」(Center for Biological Diversity)分析聯邦數據發現，拜登上任首年發放逾3500份石油與天然氣開採許可，比川普政府首年發放量多出近900份。

拜登政府開放墨西哥灣(Gulf of Mexico)大約8000萬畝海域供鑽探租賃拍賣，但後來內政府確實成交的契約卻只占部分比率。這筆租賃契約拍賣金額將近1億9200萬元，創下2019年3月以來沿海地區油礦鑽探租賃銷售新高紀錄。

不過，環保倡議團體則向法院提告，指控拜登政府的沿海地區油礦鑽探租賃銷售，環評數據引用錯誤。

華府特區美國聯邦區域法院法官康崔拉斯(Rudolph Contreras)裁定，內政部海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)根據有瑕疵的環境評估分析報告，做出鑽探租賃銷售決策。環評分析報告中對於在墨西哥灣開採石油與天然氣，溫室氣體排放計算錯誤。

這份在前總統川普任內完成的環評分析報告寫道，如果聯邦政府不開放墨西哥灣鑽探租賃銷售，氣候變遷衝擊反而更加嚴重，因為外國石油公司必定增加生產，導致更多造成地球暖化的氣體排放。

康崔拉斯在裁決書中指出，海洋能源管理局出現的錯誤其實是「重大缺憾」。

油礦產業規模最大的商業組織「美國石油協會」(American Petroleum Institute，API)發言人勞爾曼(Scott Lauermann)則說，對於法院判決感到失望。