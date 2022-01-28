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拜登帶貨王？他買1個賀錦麗肖像馬克杯 小店3小時賣光

編譯林梅婕／綜合27日電
拜登總統25日在華盛頓特區的街坊小店購物，購買一個印有副總統賀錦麗肖像的馬克杯，送給賀錦麗，並在Instagram帳號貼圖。（取材自Instagram）
拜登總統25日在華盛頓特區的街坊小店購物，購買一個印有副總統賀錦麗肖像的馬克杯，送給賀錦麗，並在Instagram帳號貼圖。（取材自Instagram）

拜登總統上周承諾將更頻繁地拜訪市井小民，實際感受經濟成長與美國人民的生活；他也在25日付諸實體行動，親身到華盛頓特區的街坊小店購物，還購買了一個印有副總統賀錦麗(Kamala Harris)肖像的馬克杯；而拜登的舉動也帶動馬克杯的銷量，三小時內銷售一空。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)華盛頓特區附屬電視台WUSA的報導，拜登在25日下午2時造訪了華盛頓特區小店Honey Made，除了在那裡購買印有賀錦麗肖像的馬克杯，他也幫第一夫人吉兒(Jill Biden)和孫子分別購買一條項鍊和一件運動衫，並親切地與店家員工拍照。

Biden 拜登總統25日在華盛頓特區的街坊小店購物，購買了一個印有副總統賀錦...
Biden 拜登總統25日在華盛頓特區的街坊小店購物，購買了一個印有副總統賀錦麗肖像的馬克杯。（美聯社）

拜登總統25日在華盛頓特區的街坊小店購物，購買了一個印有副總統賀錦麗肖像的馬克杯...
拜登總統25日在華盛頓特區的街坊小店購物，購買了一個印有副總統賀錦麗肖像的馬克杯。（路透）

店家事後也在Instagram專頁上分享拜登購買的紀念品，其中賀錦麗的馬克杯大受歡迎，不到下午5時就銷售一空；店家老闆維布拉塔娜‧哈尼(Viboonrattana Mu Honey)說：「一名小姐大約在3時打來，詢問現在還買不買得到賀錦麗的馬克杯，而且她要立刻付款。我一直告訴她放心，我已經把她列入購買名單了。」

哈尼也解釋，連假過後馬克杯的存貨就所剩無幾，但在拜登的促銷加持下，「我們得盡快補貨了」。

拜登在Instagram的總統專頁上分享與馬克杯和賀錦麗的合照，並寫道：「昨天我去逛了華府一家小店，然後發現了這個；逛這種小店最大的樂趣是，你永遠不知道自己什麼時候會發現某樣朋友會很愛的東西。」

來源：Inside Edition

逛完紀念品店，拜登還特地到第14街的「珍妮的冰淇淋店」(Jeni's Ice Cream)停留一下，享用冰淇淋。

根據美聯社先前的報導，拜登政府近來試圖彰顯他任內的經濟成長，如3.9%的失業率等；就在他逛街的同時，白宮宣布向為數600萬的小企業提供4000億元的補助。

拜登 賀錦麗

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