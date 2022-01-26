矽谷惡血女王荷姆斯 自爆19歲在史丹福遭性侵

前Theranos執行長荷姆斯被控詐騙案定罪後，又傳出她在史丹福大學就讀時，在校園內遭性侵。圖為今年1月她出庭受審時的資料照片。(美聯社)

涉及「滴血吸金」詐騙案等待判刑的Theranos驗血公司創辦人伊莉莎白‧荷姆斯 (Elizabeth Holmes)出庭作證時曾說她在史丹福大學 就讀時，曾在校園內被強暴，但卻未提供細節。公共廣播電台(npr)25日引據取得的檔案報導，2003年10月5日，加州聖克拉拉郡警局於晚上10點接獲報案，自稱荷姆斯的人從史丹佛大學校園打電話，說她遭到性侵。

警局立刻派員前去調查。案發時，荷姆斯才19歲；同年，她創立了生化新創公司Theranos，聲稱研發成功顛覆醫學界驗血檢測的頂尖技術，只要從病患指尖採集一小滴血，便可準確測出數百種數值，為醫學界帶來革新。本月初因誇大驗血技術的功能，欺騙投資人，詐欺罪被法院判決確立。

審判庭舉行了七天，她出庭作證時最驚人的時刻，就是她自己說出那將近20年前不堪往事的那一刻，「我還在史丹福念書時遭到強暴，」她說。

她聲淚俱下表示，這慘痛經驗，是她奮發創立Theranos的最大動力。「今後我該怎辦？我痛下決心，一定要建立這家公司，活出生命的意義。」

警方檔案當中，發生性侵案的地點是史丹福大學兄弟會Sigma Chi的會址；史丹福報導(Standford Report)2003年就報導說，這個兄弟會素有行為不檢的惡名，學校多次警告改進，兄弟會也不理不睬。

警方24日提供給公視的檔案未提及強暴荷姆斯的嫌犯，對案情也未透露任何細節。

她告訴法庭，她把這段經驗告訴前男友巴爾瓦尼(Ramesh "Sunny" Balwani)後，他發誓保護她；「他說，我遇到他，就安全無虞了。」

可是，她說兩人在一起時，他對她言詞和性暴力兼而有之；巴爾瓦尼曾是Theranos的執行長，透過律師否認她的指控。

檢方以同案詐欺罪起訴巴爾瓦尼，預訂3月將另外舉行審判庭。

記者卡瑞如(John Carreyrou)所著有關Theranos暢銷書「壞血」(Bad Blood)中大略提到，Theranos案引人反感時，荷姆斯曾想公開自己被強暴的往事，以博得社會同情，但顧問群認為不宜。

她退學創立了一度價值90億元的Theranos，如今卻因詐騙投資人的醜聞，保釋在外，等待秋天判刑。