我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打破退休傳聞 眾議院議長波洛西宣布競選連任

舊金山機場遭警擊斃 男子身分曝光 無確定住所

矽谷惡血女王荷姆斯 自爆19歲在史丹福遭性侵

記者張聲肇／綜合報導
前Theranos執行長荷姆斯被控詐騙案定罪後，又傳出她在史丹福大學就讀時，在校園內遭性侵。圖為今年1月她出庭受審時的資料照片。(美聯社)
前Theranos執行長荷姆斯被控詐騙案定罪後，又傳出她在史丹福大學就讀時，在校園內遭性侵。圖為今年1月她出庭受審時的資料照片。(美聯社)

涉及「滴血吸金」詐騙案等待判刑的Theranos驗血公司創辦人伊莉莎白‧荷姆斯(Elizabeth Holmes)出庭作證時曾說她在史丹福大學就讀時，曾在校園內被強暴，但卻未提供細節。公共廣播電台(npr)25日引據取得的檔案報導，2003年10月5日，加州聖克拉拉郡警局於晚上10點接獲報案，自稱荷姆斯的人從史丹佛大學校園打電話，說她遭到性侵。

警局立刻派員前去調查。案發時，荷姆斯才19歲；同年，她創立了生化新創公司Theranos，聲稱研發成功顛覆醫學界驗血檢測的頂尖技術，只要從病患指尖採集一小滴血，便可準確測出數百種數值，為醫學界帶來革新。本月初因誇大驗血技術的功能，欺騙投資人，詐欺罪被法院判決確立。

審判庭舉行了七天，她出庭作證時最驚人的時刻，就是她自己說出那將近20年前不堪往事的那一刻，「我還在史丹福念書時遭到強暴，」她說。

她聲淚俱下表示，這慘痛經驗，是她奮發創立Theranos的最大動力。「今後我該怎辦？我痛下決心，一定要建立這家公司，活出生命的意義。」

警方檔案當中，發生性侵案的地點是史丹福大學兄弟會Sigma Chi的會址；史丹福報導(Standford Report)2003年就報導說，這個兄弟會素有行為不檢的惡名，學校多次警告改進，兄弟會也不理不睬。

警方24日提供給公視的檔案未提及強暴荷姆斯的嫌犯，對案情也未透露任何細節。

她告訴法庭，她把這段經驗告訴前男友巴爾瓦尼(Ramesh "Sunny" Balwani)後，他發誓保護她；「他說，我遇到他，就安全無虞了。」

可是，她說兩人在一起時，他對她言詞和性暴力兼而有之；巴爾瓦尼曾是Theranos的執行長，透過律師否認她的指控。

檢方以同案詐欺罪起訴巴爾瓦尼，預訂3月將另外舉行審判庭。

記者卡瑞如(John Carreyrou)所著有關Theranos暢銷書「壞血」(Bad Blood)中大略提到，Theranos案引人反感時，荷姆斯曾想公開自己被強暴的往事，以博得社會同情，但顧問群認為不宜。

她退學創立了一度價值90億元的Theranos，如今卻因詐騙投資人的醜聞，保釋在外，等待秋天判刑。

荷姆斯 史丹福大學

上一則

習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

下一則

拜登「爆粗口」被麥克風錄下 飆罵記者「愚蠢的混蛋」

延伸閱讀

想推倒有罪判決 10人律師團出招 荷姆斯案要重審？

想推倒有罪判決 10人律師團出招 荷姆斯案要重審？

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事
荷姆斯案最終宣判或等到勞工節後 檢察官將撤銷3項指控

荷姆斯案最終宣判或等到勞工節後 檢察官將撤銷3項指控
Theranos前執行長巴爾瓦尼詐欺罪庭審 推遲至3月

Theranos前執行長巴爾瓦尼詐欺罪庭審 推遲至3月

熱門新聞

加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
醫學界發現喉嚨痛是新冠的早期症狀。（美聯社）

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

2022-01-22 08:16
因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。（路透）

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

2022-01-20 06:03
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

全美破7000萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

2022-01-23 16:25

超人氣

更多 >
2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王
世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊

世說新聞／遊民辱華又放狗 華人爆錘反擊
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時