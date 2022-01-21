檢方起訴書曝 右翼民兵早計畫使用暴力 讓川普繼續掌權

右翼民兵組織「守誓者」涉嫌在去年初國會暴動先將大批武器彈藥藏在維州阿靈頓一家旅館，打算轉交給暴徒攻入國會大廈，以阻止國會去年1月6日確認拜登當選總統。（司法部提供）

根據檢察官對其中一名被告所作出的案情描述披露，右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)在2020總統大選後，就打算使用暴力，讓選敗的總統川普繼續掌權；他們還先將大批武器彈藥藏在維州 一家旅館 ，打算轉交給暴徒攻入國會大廈，以阻止國會去年1月6日確認拜登 當選總統。

被告是63歲亞利桑納州男子維拉佐(Edward Vallejo)，被控與其他人串謀在維州阿靈頓(Arlington)舒適旅館(Comfort Inn)內，協調駐紥被稱為「快速反應部隊」的暴徒。

維州旅館早藏好了武器彈藥

檢方表示，他們在旅館內儲藏大批武器、彈藥槍支以及可供「快速反應部隊」30天使用的必須品，這批暴徒隨時待命；不過，「守誓者」最終並未派發武器給暴徒，因為該組織的成員當天已成功闖入國會大廈內。

但維拉佐透過律師，否認所有控罪。

儘管這起案件主要集中在國會暴亂，但卻揭出了「守誓者」創始人羅茲(Stewart Rhodes)與維拉佐等十人，早在2020年11月大選後不久，就展開廣泛計畫行動，決定使用暴力讓川普繼續掌權。

右翼民兵組織「守誓者」涉嫌在去年初國會暴動先將大批武器彈藥藏在維州阿靈頓一家旅館，打算轉交給暴徒攻入國會大廈，以阻止國會去年1月6日確認拜登當選總統。（司法部提供）

檢方也提及，一支來自佛州的隊伍，為「快速反應部隊」運來了至少相當於三輛行李車的槍箱及裝滿彈藥的手提箱；第二個隊伍來自北卡州，已儲存了步槍的汽車，就停在距離國會大廈幾英里外的酒店停車場內。

羅茲的代表律師對此聲稱，除羅茲買了一些槍械這一事實外，看不到控方有任何新的事實指控，只是在現有證據裡添油添醋。

迄今已有超過725人因參與國會暴亂騷亂被捕，其中165人認罪；檢察官說，在騷亂發生後，羅茲與維拉佐繼續密謀試圖阻撓拜登的總統就職典禮。

維拉佐事後更推特貼文，將1月6日暴動描述為「只是一場和平抗議，並非起義」。

「守誓者」組織部分成員是退伍軍人，在暴亂後首批被捕的人裡，包括曾在海軍服役的維州男子考德威爾(Thomas Caldwell)及前陸軍步兵沃特金斯(Jessica Watkins)，兩人最初被控採取類似計畫攻入國會大廈，現在加控煽動罪，但兩人均否認。