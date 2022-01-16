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氣候暖化、海平面上升 東加王國陷「滅頂」危機

編譯柯立偉／綜合15日電

位於太平洋東南部、由169個大小不等島嶼組成的東加王國(Tonga)，於1970年自英國屬國地位獨立；由於該國島與主要由火山島及珊瑚礁島組成，各島地勢高度不一定，如位於高島(Kao)的全境最高點標高1033公尺，整體而言雖一樣面臨海平面上升可能導致滅國的危機，但情勢不像全國均由珊瑚礁島組成的吐瓦魯(Tuvalu)那麼危急。

不過，東加多數居民均定居在地勢較為低平的珊瑚礁島，氣候變遷仍對東加造成巨大且顯著的威脅。據監測，東加群島海平面以每年0.6公分的速度上升，約是全球平均值的兩倍，導致該國較靠近海岸線的一些基礎建設需要每年歲修以對抗海水侵蝕。

以東加南部的哈帕伊群島(Ha'apai)群島為例，自有紀錄以來即因為海平面上升致海岸線退縮超過40公尺；其他還有部分島嶼長年因聖嬰現象(El Nino)影響導致降雨量銳減，並使海水滲入地下水致島上淡水稀缺，迫使居民搬到東加其他島嶼。

為此，東加政府曾於2010年制定一項「太平洋島國氣候變遷適應對策」(PACC)的五年計畫，著重改善該國淡水資源缺乏的問題；但由於海平面上升仍對當地持續造成威脅，東加政府也明白這項政策只是治標不治本，東加未來也極有可能像吐瓦魯般踏上「氣候難民」的後塵，被迫移居澳洲或紐西蘭。

氣候變遷 澳洲 英國

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