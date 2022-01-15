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藥商惡意漲價 法庭勒令吐回6460萬元 不得涉足製藥業

記者張聲肇／綜合報導

聯邦法院14日勒令把癌症藥Daraprim從每顆13.5元狂漲到750元的前圖靈藥廠執行長希克瑞里(Martin Shkreli)交出6460萬元不合理利潤，且餘生不得再涉足製藥業。

2015年希克瑞里獲得Daraprim獨家生產專利後，把這治療癌症、愛滋病以及懷孕婦女罕見寄生蟲病的藥價調升55倍，理由是資本主義就是這樣做的，何況保險業界會負責替需要服藥者拿到這個藥；但其貪婪作法惹火受害人和正在競選的政客如喜萊莉•柯林頓和川普，連醫療界者都反彈，也驚動國會。

當時，柯林頓批評希克瑞里惡性漲價，川普更稱希克瑞里是「被寵壞的毛小孩」，2020年，聯邦貿易委員會和七 個州分別將這位「醫藥界老大」告到法院。

希克瑞里在輿論大譁之際，曾把藥價從750元減半，但對病患而言，本人和保險公司仍得付出每顆藥750元的代價。

檢調調查發現，希克瑞里還未進入製藥業前，在經營風險基金時就有違法情事，曾因證券詐欺被逮捕；他目前仍在獄中度過七年的刑期。他在被捕翌日辭去執行長。

圖靈製藥廠後來改名為Vyera，照樣被貿易委和紐約、加州、伊利諾、北卡、俄亥俄、賓州和維吉尼亞州控告。

訴狀說，藥廠不僅狂漲藥價，還想盡辦法防止競爭公司取得藥方，製造較便宜的學名藥，例如，不提供Daraprim的主要原料成分資訊，也不分享該藥市場潛力的評估資訊。

Vyera及母公司Phoenixus AG上個月與訴方庭外和解，同意在10年內賠償消費者4000萬元，並對製藥同業提供降低製藥成本的有關資訊，以造福社會大眾；前Vyera執行長穆爾利迪(Kevin Mulleady)同意，如果違反和解條件，包括他七年內不得從事製藥業，他將付出25萬元罰款。

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