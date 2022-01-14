「撤銷性侵訴訟」遭駁 安德魯王子恐得出庭應訊

英國安德魯王子因性侵官司，已放棄榮譽軍事銜頭及王室資助。圖為安德魯王子2019年檔案照。(路透)

美國法學學者指出，安德魯王子(Prince Andrew)煞費苦心，聲請紐約聯邦地區法院法官撤消維吉妮亞‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)控告他性侵 的案件，12日遭法官卡普蘭(Lewis Kaplan)駁回；此結果不僅代表控方的勝利，還代表安德魯王子將捲入尷尬又漫長的官司。

衛報(The Guardian)報導，現年38歲的吉佛瑞2015年便遞狀，聲稱自己17歲時，遭安德魯王子的兩名同夥脅迫，而與安德魯發生性關係；那兩名同夥是已故淫魔富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)、英籍社交名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)。

去年8月，吉佛瑞在曼哈頓 聯邦地區法院提起的訴訟，聲稱安德魯王子毆打她、蓄意造成她心理創傷；但安德魯王子否認那些指控，他的法律團隊提出幾點理由，要求卡普蘭法官駁回吉佛瑞的控訴，但遭法官拒絕；美國法學界指出，安德魯王子恐將出庭，面對陪審團。

美國女子維吉妮亞‧吉佛瑞控告英國安德魯王子性侵。(美聯社)

安德魯王子的律師團指出，吉佛瑞2009年便與艾普斯坦達成合解，合解書中有條文指吉佛瑞已同意不向任何人在地方或聯邦法院興訟，故安德魯得不挨告；但2009年合解書並未提到安德魯王子的名字。

安德魯另主張，吉佛瑞指控事項極為空洞，自己無法對那些指控做充備的辯護；卡普蘭法官駁回安德魯的說詞，另認為2009年妥協有無保護到安德魯王子，目前言之過早，自己無法斷定。

拉赫馬尼表示，卡普蘭法官認為，全案牽涉到事實問題，而事實問題該由陪審團決定；假如事態很明朗，2009年妥協的確有納入安德魯王子，法官便可以駁回吉佛瑞的興訟，但法官選擇不那麼做，認定妥協的意圖，該交由陪審團斷定；吉佛瑞控安德魯王子性侵一案，將成為無法妥協、必須由陪審團審理的罕見民事訴訟案。

安德魯王子得抗告，要求卡普蘭法官重新思考裁定，或要求上訴法院重審卡普蘭的判決，但獲勝的機率都不高。