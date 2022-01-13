拜登推動「潔能」紐約州、新州離岸風能 首次民間競標

內政部長哈蘭12日宣布新的綠風力發電計畫，將出租紐約州與新澤西州的離岸水域，供民間業者開發風力發電。圖為在羅德島州外的風力發電站。(美聯社)

拜登 政府12日宣布一系列清潔能源行動，率先登場是下月舉行美國歷來第一次離岸風力競標，在紐約州及新澤西州 海岸提供近50萬英畝用於風能的土地項目，產生的7吉瓦(gigawatts)電力足以供應200萬個家庭所需。

內政部 長哈蘭(Deb Haaland)表示，2月23日會首先競標紐約灣(New York Bight)其中六個出租地區，也是海上風能競標項目推出最多地區的一次。她表示，拜登政府已將應對氣候變遷作為議程核心，而紐約灣這樣龐大的海上風電，為應對氣候變化及創造高薪工作，提供了機會。

內政部長哈蘭12日宣布新的綠風力發電計畫，將出租紐約州與新澤西州的離岸水域，供民間業者開發風力發電。(美聯社)

內政部海洋能源管理局局長萊夫頓 (Amanda Lefton) 進一步說明，管理局會將六份租約分別授予六家獨立的開發商，以確保他們在價格及其他方面的競爭。

美國海洋能源管理局正在探索大西洋和太平洋沿岸、緬因灣、紐約灣、大西洋中部和墨西哥灣以及北卡羅來納、加州和俄勒岡州附近可租賃的水域；到2025年，美國或將產生多達七個新的可供租賃的海域，目標是在2030年，使美國產生30吉瓦的海上風電，足供1000萬戶家庭使用。內政部估計，實現該目標將創造近8萬個工作。

民主黨籍紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)及新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)，均對出租紐約灣的海上風能土地項目表示歡迎，認為有助兩州通往清潔能源經濟之路。

但一些商業捕魚團體對出租海岸風力場大為憤怒，指責東海岸的風力發電項目可能會干擾他們捕撈扇貝、蛤蜊和鱸魚等海產；代表他們的商業團體批評拜登政府一直以來以驚人的速度推進海上風電項目，但事前的環境保護審查及諮詢不足。

內政部回應稱，在推出這個項目前，已諮詢了商業捕魚業和其他利益相關者，目前出租區域的面積，較原來計畫減少了72%。