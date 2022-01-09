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俄能兩頭作戰？哈薩克動亂 為美俄談判添變數

編譯潘勛／綜合8日電
哈薩克因民眾示威而派兵鎮壓，圖為阿拉木圖街上被燒毀的軍車和被擊斃的民眾。(美聯社)
哈薩克因民眾示威而派兵鎮壓，圖為阿拉木圖街上被燒毀的軍車和被擊斃的民眾。(美聯社)

美國即將與俄國烏克蘭局勢進行談判，但中亞國家哈薩克動蕩不安，俄國決定派遣傘兵到哈國協助「平亂」，讓美、俄談判平添更多不確定性；外界對俄國能否在烏克蘭、哈薩克兩頭作戰，普亭是否有意鞏固在中亞的影響力，看法並不一致。

美聯社8日報導，哈薩克爆發暴力反政府示威，政府下令鎮壓，已致數十人死亡，是否會改變普亭對烏克蘭的盤算，令外界生疑；某些專家認為，普亭應該不想同時打兩場戰爭，但也有人表示，俄國倒是有兩面開戰的能耐，要看普亭是否已決定攻打烏克蘭；哈薩克局勢不穩，甚至還讓普亭更迫切想鞏固俄國在中亞的地位。

哈薩克及烏克蘭以前都是蘇聯加盟國，普亭一直想納入莫斯科影響力之下，但迄今成果差異很大。烏克蘭有志於民主政體，已斷然倒向西方，自2014年普亭兼併克里米亞、支持烏東分離叛軍以來，一直跟俄方進行殊死戰鬥。

但蘇聯解體30年以來，治理哈薩克的一直是一些獨裁者，與莫斯科密切維持安全及政治關係。

俄軍應哈薩克總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)援引俄、哈軍事同盟之請，6日進駐哈薩克；在俄軍幫忙下，7日已恢復對機場的掌控，政府大樓也有衛兵駐守；托卡葉夫下令給部隊，抗議者不從就逕予射殺。

哈薩克局勢發展，讓華府與克里姆林宮彼此叫罵新增材料；美、俄外交高層10日將在日內瓦就烏克蘭展開談判。

國務卿布林肯表示，不會把哈薩克與烏克蘭局勢混為一談；推動哈國事態進展的是政治及經濟，與俄國大舉屯兵烏克蘭邊境大不相同；他認為哈薩克是自己引狼入室，請神容易送神難。

俄國外交部則反唇相譏，大談特談美國以往開戰、介入其他國家，說布林肯若是有上過歷史課，就該想起美國人一旦侵門踏戶，外國人連活命都難，遑論搶掠財物、淫人妻女。

但國會議員、外國研究學者對哈薩克局勢會不會影響美、俄日內瓦談判意見不一；一派認為俄國會趁此機會鞏固托卡葉夫的總統威信，削弱烏克蘭民選總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，但眾院軍事委員會共和黨成員葛林(Mark Green)認為哈薩克人民抗暴，會嚇阻俄國入侵烏克蘭，俄國無力同時兩頭開戰。

哈薩克因民眾示威而派兵鎮壓，圖為鎮暴警察在阿拉木圖街上逮捕示威者。(美聯社)
哈薩克因民眾示威而派兵鎮壓，圖為鎮暴警察在阿拉木圖街上逮捕示威者。(美聯社)

哈薩克 烏克蘭 俄國

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