拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）

拜登 政府加大查處逃漏稅的力度，將嚴查旨在逃稅的透過第三方轉帳的小額支付，規定Venmo、PayPal和Cash App等支付平台對一年內超過600元的交易，必須向國稅局 (IRS)報告，並已自1月1日起實行。

根據新的報告制度，第三方付款平台對每項超過600元的交易都要報告；國稅局表示，新的報告制度可保證中小企業透過第三方支付平台的交易能夠依法納稅。雖然國稅局要求支付平台對代為付款的所得收入都要主動報告，但支付平台對小額交易往往不做紀錄。

以前的規定是，凡是轉帳支付毛收入超過2萬元，或是一年的交易超過200次，網路支付平台都要向用戶提供1099-K表，如今對超過600元的交易都要寄1099-K表，從2022年報稅季開始適用。

這項新稅法是2021年3月「美國救援法案」(American Rescue Plan)的組成部分，該法案表決時，沒有一個共和黨 人投票。

新稅法僅限於貨品和服務方面的交易，包括付給室友的房租，以及朋友代購後的付帳，但不包括低於原價出售的物品，如700元買的沙發以650元售出。

PayPal在其網站宣布：「自2022年報稅季開始，用戶申報所得稅時，都要納入1099-K表所列的交易額，因為國稅局會查帳，會將我們與用戶的報表進行交叉對比。」

但這項新稅法與國稅局先前的一項提議不同，以前國稅局要求，凡是進出入金額超過600元的交易平台帳戶，所有交易數據都必須向國稅局提交。這項提議作為拜登總統「重建美好未來法案」(Build Back Better)的一部分，在被批評為600元的門檻太低後，將報告的交易門檻提高到1萬元。但該法案尚未在國會過關，共和黨人表示，民主黨人建議的交易報告制度，是試圖窺探美國人每天購買何物。