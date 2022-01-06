我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

編譯孫梁／綜合5日電
在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）
在PayPal等支付平台一年內超過600元的交易，必須向國稅局報告。（美聯社）

拜登政府加大查處逃漏稅的力度，將嚴查旨在逃稅的透過第三方轉帳的小額支付，規定Venmo、PayPal和Cash App等支付平台對一年內超過600元的交易，必須向國稅局(IRS)報告，並已自1月1日起實行。

根據新的報告制度，第三方付款平台對每項超過600元的交易都要報告；國稅局表示，新的報告制度可保證中小企業透過第三方支付平台的交易能夠依法納稅。雖然國稅局要求支付平台對代為付款的所得收入都要主動報告，但支付平台對小額交易往往不做紀錄。

以前的規定是，凡是轉帳支付毛收入超過2萬元，或是一年的交易超過200次，網路支付平台都要向用戶提供1099-K表，如今對超過600元的交易都要寄1099-K表，從2022年報稅季開始適用。

這項新稅法是2021年3月「美國救援法案」(American Rescue Plan)的組成部分，該法案表決時，沒有一個共和黨人投票。

新稅法僅限於貨品和服務方面的交易，包括付給室友的房租，以及朋友代購後的付帳，但不包括低於原價出售的物品，如700元買的沙發以650元售出。

PayPal在其網站宣布：「自2022年報稅季開始，用戶申報所得稅時，都要納入1099-K表所列的交易額，因為國稅局會查帳，會將我們與用戶的報表進行交叉對比。」

但這項新稅法與國稅局先前的一項提議不同，以前國稅局要求，凡是進出入金額超過600元的交易平台帳戶，所有交易數據都必須向國稅局提交。這項提議作為拜登總統「重建美好未來法案」(Build Back Better)的一部分，在被批評為600元的門檻太低後，將報告的交易門檻提高到1萬元。但該法案尚未在國會過關，共和黨人表示，民主黨人建議的交易報告制度，是試圖窺探美國人每天購買何物。

國稅局 拜登 共和黨

上一則

共和黨側翼砸百萬 施壓曼欽捍衛「費力把事拖」

下一則

索尼進攻電動車市場 秀新概念車

延伸閱讀

亞洲2022年最大風險 分析師：美中台緊張情勢

亞洲2022年最大風險 分析師：美中台緊張情勢
Omicron確診爆增 拜登：已追加1000萬份口服藥

Omicron確診爆增 拜登：已追加1000萬份口服藥
亞當斯訪華埠 要為小商家減負

亞當斯訪華埠 要為小商家減負
特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區

特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪