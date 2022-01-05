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國會暴動「非常暴力」？共和黨選民僅四成同意

記者張聲肇／綜合報導
民調顯示多數共和黨人仍認川普贏得2020大選。(美聯社)
民調顯示多數共和黨人仍認川普贏得2020大選。(美聯社)

儘管直播與錄影顯示，川普支持者去年1月6日發動的國會暴亂不乏「很暴力」甚至「極端暴力」鏡頭，美聯社4日公布的民調發現，共和黨選民僅四成認為如此。

國會調查發現，國會警察把暴力場面形容為「中世紀」和「地獄之旅」，暴徒用長棍、滅火器等攻擊國會警察，還把一名警察擠夾在門縫中，直嚷救命，100多執法人員受傷的事件，過了一年，約三成共和黨選民說這不是「暴力」事件，另三成說「稍微暴力」，認為「很暴力、極端暴力」的只有四成。

共和黨人的暴力觀與全國民眾顯然差距很大，全美有三分之二民眾認為這場暴亂「很暴力、極端暴力」，民主黨人更達九成；這是美聯社與NORC公共事務研究中心12月2日至7日抽樣調查1089成年人意見的結果。

兩黨支持者的暴力觀差距，再度顯現美國社會的兩極化；川普陣營和保守派媒體淡化暴力事件的嚴重性，認為不過是「小騷亂」，但是多數認為元月6日暴亂沒啥大不了的共和黨人，卻不願意出面替暴力嫌犯辯護。

這份民調顯示，認為川普要為這場暴動負責的民眾，從去年元月50%增加到57%，包括共和黨人都有增加；去年初，僅11%共和黨選民認為川普該為暴亂負責，如今倍增為22%，僅6%認為他毫無必要或幾乎無必要為此受責。

就算共和黨人放過川普，他們卻不放過暴民，絕大多數共和黨支持者和民主黨選民一樣，認為參加這場暴動的人，要為自己的行為負責任。

七成美國人說，國會調查委員會應該繼續調查本案，認為不該繼續調查的僅三成；共和黨人有41%主張繼續調查，58%不以為然。

共和黨 川普 警察

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