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2022「里程碑式裁決」 考驗最高法院

編譯潘勛／綜合1日電
最高法院2022年將對眾多重大案件作出裁法，圖為最高法院全體大法官。(美聯社)
最高法院2022年將對眾多重大案件作出裁法，圖為最高法院全體大法官。(美聯社)

聯邦最高法院已受理墮胎權、擁槍權等一系列可能劇烈改變國家的重大案件，做出來的判決影響深遠，2022年勢將成為最高法院值得銘記的一年。另外，今年還要舉行期中選，決定國會參、眾兩院由哪一黨掌權，目前最高法院由保守派占絕大多數，做出來的判決極可能成為競選攻防的原爆點。

國會山莊報(The Hill)1日報導，今年將由最高法院做出裁決的重大案件，首先攸關墮胎權，案件爭執重點是密西西比州新州法能否規定懷孕15周不得墮胎。

15周期限比最高法院以往允許來得短，但198個國家中只有7個允許孕婦懷胎逾20周還能墮胎；最高法院有可能單純地推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判決前例，讓各州自行決定墮胎期限，但更可能的判決是承認憲法保護女性生殖權，但增加各州和墮胎相關的權限。

其次是擁槍權。最高法院對「紐約州步槍手槍協會訴布魯恩案」的判決，可能讓槍枝管制提倡人士覺得心臟部位挨了一拳；紐約州起草的槍枝法案遭逢異議，而致本案上訴到最高法院；最高法院可能做出重大判決，強化個人依憲法第二修正案而擁槍的權利，進而否決掉全國一大批槍枝法律。

聯邦衛生部裁定，減少給醫院門診藥物的補助，而致出現「全美醫院協會訴(衛生部長)貝西拉案」(American Hospital Association v. Becerra)，挑起極講技術的問題，最高法院受理，其判決影響深遠，勢將影響由環境到金融規管、公共衛生等領域，事關政府機關對含糊法條的詮釋權力，判定政府機關除了執法，是否踰權，由制定施行細則等內規、裁量，而變成擁有立法權。

最高法院受理前述重大案件，對2022年局勢已經影響深遠，但不僅如此，2021年底前，最高法院還插手疫苗強制接種引發如火如荼的辯論，下令加速在本月7日對三起這類案件進行意見陳詞。

勞工部職業安全與衛生署(Occupational Safety and Health Administration)頒布暫時的緊急標準，要求有100名以上員工的民間公司強制從業人員不接種疫苗就要接受檢疫。本案一樣挑起政府機關威信、聯邦在公衛領域權限的核心問題。

最高法院2022年面臨眾多重大案件，其中之一是擁槍權。圖為反對槍枝暴力者在最高法...
最高法院2022年面臨眾多重大案件，其中之一是擁槍權。圖為反對槍枝暴力者在最高法院前面示威，呼籲終止槍枝暴力。(美聯社)
最高法院2022年面臨眾多重大案件，其中之一是墮胎權。圖為支持與反對墮胎權的團體...
最高法院2022年面臨眾多重大案件，其中之一是墮胎權。圖為支持與反對墮胎權的團體在最高法院前面示威。(Getty Images)

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