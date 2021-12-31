偷零售店比販毒「更賺」 FB拍賣市集好銷贓

跨州零售竊盜犯罪集團成員，常前往羅威等商店行竊。（Getty Images）

國家廣播公司(NBC)30日報導，組織龐大的犯罪集團鎖定零售商店行竊，已比販毒更有賺頭，一名正在坐牢的竊賊坦承，被捕前光靠在零售商店偷竊電動工具再轉手，平均每天可得2500元，「比販賣毒品賺更多錢，坐牢時間也較短」。

報導指出，44歲男子奈伊(Rick Nye)透過「臉書拍賣 市集」(Facebook Marketplace)交易平台減價兜售全新工具組，臉書檔案照片與自我介紹並無特別引人注意之處，但其實奈伊是跨州零售竊盜犯罪集團成員之一，專門前往羅威(Lowe's)等零售商店行竊。奈伊被捕後被判五年監禁，目前正在服刑。

俄亥俄州 佩里斯堡城警察局(Perrysburg Township Police Department)警官寇特斯(Todd Curtis)說，零售竊盜犯罪集團利益相當可觀，「我們絕對不會姑息，絕對不會容忍」。

早在零售竊盜引發全美關注前，俄亥俄州佩里斯堡城(Perrysburg Township)警局警官寇特斯與另外兩名員警便針對行竊集團展開查緝。寇特斯佯稱自己是庭園造景師，在「臉書拍賣市集」詢問電動工具組價格，尋線破獲奈伊背後的犯罪集團。

國家廣播公司分析，警界人士與科技業監督組織紛紛指出，零售竊盜案件愈演愈烈，其中一個遭忽略的核心問題就是網路銷售平台扮演的角色。

網路興盛前，不肖分子須在報紙登廣告或到當鋪典當來銷贓，身分因此暴露；但過去20年網路交易平台出現，讓竊賊有了匿名銷贓的管道。

警方指出，「臉書拍賣市集」過去幾年逐漸成為零售竊盜犯罪組織的銷贓平台首選，專門研究電子商務的專家表示，「臉書拍賣市集」業績成長的同時，安全管控並未隨著增強。

正在俄亥俄州監獄服刑的零售竊盜集團成員、當初招攬奈伊加入行竊的斯克瑞賓斯基對NBC表示，販賣偷竊商品比販賣毒品能賺更多錢，「賺錢又快又容易」，坐牢時間也比較短。