展示歷史 孟昭文提案設全國亞太裔博物館

華裔聯邦眾議員孟昭文建議建立亞太裔歷史文化國家博物館。圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)

國會眾院自然資源委員會最近就華裔聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng) 起草的一項法案舉行聽證會，該法案提議設立八人小組，以研究建立亞太裔歷史文化國家博物館 (National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)的可能性；孟昭文等多位亞裔 領袖表示，希望自然資源委員會全體可以在1月標記此案，向送入全院邁進。

「記得非裔博物館開放時，許多人深感自豪，首都有這樣一個納入諸多未必在校內傳授的社區歷史的實體所在，真是太棒了！」代表紐約市皇后區社區的孟昭文受訪說：「我認為，我們這個全國發展最快的社區，理當也有一個專門展示我們歷史文化的博物館。」

據美國人口普查，2020年亞裔人口增至2400萬，自2010年以來增長20%，亞裔已是全美增長最快的少數群體。

「過去一年半來，我們社區有許多人受到歧視或攻擊，讓我更加堅信，致力在國家首都讓更多人了解我們的歷史文化這件事，真的很重要。」

然而，縱觀美國歷史，亞裔在面臨歧視和偏見的同時，為國家做出重大貢獻。「我們的歷史書中都沒有提到這些美國英雄。事實上，學生可能在整個教育生涯裡，都沒有了解有關亞裔的任何事實，」亞裔記者兼有線電視新聞網(CNN)“This is Life”系列節目主持人凌志慧(Lisa Ling)在自然資源聽證會作證指出，「當一個民族的故事和歷史被排除在國家敘事外，整群人口很容易被忽視，甚至被去除人性。」

孟昭文提的法案將設立委員會，研究在國家廣場附近建立「亞太裔歷史文化國家博物館」的可能性；該八人小組將為國會提供建設維護博物館的策略、籌款計畫及潛在地點等。