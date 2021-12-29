防長視訊…日稱將建軍事熱線 中僅提共同管控風險

中國國務委員兼國防部長魏鳳和。(美聯社)

日本 防衛大臣岸信夫27日與中國國務委員兼國防部長魏鳳和視訊通話2小時，日方事後對媒體透露，雙方同意在明年建立一條軍事熱線，但中方絲毫未提此事，表示中日應提升防務合作，並「共同管控風險」，防止矛盾升級。

日本共同社報導，岸信夫和魏鳳和上回對話為去年12月，此次通話時長2小時，超過會前預期；兩人達成共識，為了避免日中出現偶發性軍事衝突，將盡早開設緊急時雙方官員互通聯繫的熱線，力爭明年內啟用。

不過，中國國防部的新聞稿並未提及「軍事熱線」；魏鳳和說，中日防務部門應加強高層往來與務實合作，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作。

自拜登政府上台後，積極拉攏日本組成亞洲安全聯盟，日本政府一改過去低調做法，多次對台海情勢發表看法，岸信夫扮演關鍵角色；也讓中國與日本關係緊張。

根據共同社報導，岸信夫明確對魏鳳和表示，「台海和平穩定對我國的安全與國際社會的穩定，至關重要。」

岸信夫在視訊通話中，提到中國海軍和海警局在東海與南海的行動；他說，強烈反對憑藉力量片面改變現狀的嘗試，並關切中國航空母艦遼寧艦在日本近海的訓練增加。

共同社報導，岸信夫也關切北京 今年2月生效，授權海警在中國海域內，可對外國船舶非法行為動武的「海警法」，關切中方軍費不透明增加，以及解放軍的軍力現代化努力。

中日關係不睦，不只因為台海，中國對尖閣群島（釣魚台 ）的侵略，岸信夫抨擊北京對香港和新疆的政策，都讓雙邊關係持續緊張。

魏鳳和表示，在東海和釣魚島問題上，中方將堅定維護領土主權和海洋權益，雙方應著眼兩國關係大局，努力維護東海局勢穩定；魏鳳和還就亞太地區形勢、台灣、南海等問題，闡明中方原則立場。

英國金融時報報導，即便建立了軍事熱線，都不算是雙邊關係重大突破，中國也跟美國有軍事熱線，但華府抱怨，今年撥打到北京的電話都「無人接聽」；金融時報引述美國專家的意見報導，危機溝通管道沒有在關鍵時刻發揮作用，例如2001年美中南海撞機事件。

日本與中國2007年也曾同意建立軍事熱線，不過磋商未成，功虧一簣；雙方2018年曾建立海空溝通管道，以避免意外衝突。