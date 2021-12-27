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前朝政策+新冠疫情…「移民勞工」大缺 牽累美經濟

記者顏伶如／綜合報導
美國目前短少約100萬名原本可以留在工作崗位上的移民勞工，制約經濟發展。圖為加州的一個倉儲業工作招聘會。（Getty Images）
美國目前短少約100萬名原本可以留在工作崗位上的移民勞工，制約經濟發展。圖為加州的一個倉儲業工作招聘會。（Getty Images）

全國公共電台(NPR)報導，全美目前約有1100萬個等待填補的職缺，各地雇主忙著招聘員工，主要因素與新冠疫情有關，另一個原因則較少受到注意：移民勞工人數大量縮減，特別是服務於某些保持經濟運作的主要行業員工。

「美國移民委員會」(AIc)執行主任羅賓斯(Jeremy Robbins)表示：「如果重要行業找不到勞工，整個產業就因此成長趨緩，整體經濟成長也跟著變慢。」

羅賓斯指出，美國經濟目前短少約100萬名原本可以留在工作崗位上的移民勞工，離開原因則是新冠疫情爆發，加上川普政府大幅限縮移民名額。

他表示，雇主急著聘人但移民成長趨緩，助長了供應鏈問題及通貨膨脹。

羅賓斯說，移民勞工減少的衝擊十分真實，不只勞工本身或產業受到影響，而是整個經濟都被牽累。

報導指出，某些產業對於缺工問題感受特別深刻。食品服務業、醫療相關行業對於移民勞工同樣高度依賴，這兩個產業現在出現超過100萬個職缺。

貨車運輸業、倉儲業也有數十萬個職缺，這兩個產業平均每五名勞工中，就有一人出生於外國。

「北美旁遮普貨車運輸協會」(NAPTA)會長狄隆(Raman Singh Dhillon)說，旁遮普社區有著大量人口從事貨車運輸業，過去十年裡許多旁遮普人加入貨車運輸行列，如今全國貨車運輸勞工當中，約有五分之一為旁遮普人。

他表示，過去幾年，較少旁遮普人能夠加入貨車運輸業，因為疫情讓美國移民制度踩了煞車。

他說，原本可以合法入境美國的許多移民，如今變得無法前來美國，「我認識的一些朋友，就以家人還在印度苦苦等待，因為移民面試還沒通過」。他表示，這些新移民中，日後一旦成功進入美國，想要從事的行業將是貨車運輸業。

移民 勞工 疫情

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