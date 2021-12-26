美國物價漲、捐助減 食物銀行也叫窮

供應鏈紊亂促成物價上漲，民間捐助減少，賑濟社團主辦的食物銀行等物資缺乏。（美聯社）

供應鏈 紊亂促成物價上漲，民間捐助減少，賑濟社團主辦的食物銀行等物資缺乏，受新冠疫情 經濟衝擊的新貧族，以及原來就窮困的人家，日子更不好過了。

食物銀行紛紛指出，大宗食品的價格比兩年前漲了幾乎一倍，感恩節和聖誕節 「大餐」所需的配料和醬料也不夠，綜理全國200多個食物銀行的「餵飽美國」組織(Feeding America)執行長凱蒂‧費茲傑羅(Katie Fitzgerald)說，物價上漲，窮人的三餐不保，食物安全問題越來越嚴重。

她說，許多食物價格上揚了兩三倍，食物銀行為了服務越來越多的窮困民眾，雖然已擴大規模，卻無法一直吸收食物的成本。

供應鏈受阻、困存量減低、勞工短缺都是物價上漲的原因，數千萬美國人賴以餬口的慈善捐獻無法同步增加，慈善機構大為傷腦筋；而捐贈的食物也因為運費上漲、工廠與港口瓶頸等因素，更難及時運抵需要補給的地方。

費茲傑羅說，如果食物銀行為了撙節支出，買進更小包裝的罐頭鮪魚，或以更便宜的菜色替代，這對窮困人家無異傷口撒鹽。

生活費昂貴的舊金山灣區奧克蘭阿拉米達郡社區食物銀行主管阿爾費斯特(Michael Altfest)說，物價上漲和供餐人數增加兩大因素共同發酵，每月光購買食物的支出就增加了6萬元，需費百萬，才能夠足450萬磅食物。

他說，疫情前僅需四分之一的錢，就可購得250萬磅食物；他表示，罐裝青豆和桃子漲了9%，罐頭鮪魚和冰凍鯛魚上漲6%以上，麥片漲幅更達17%。

科羅拉多南部關懷與共享食物銀行執行長特爾佛德說，一卡車花生醬4萬磅從2019年6月飆漲80%，到今年8月為5萬1000元；漢堡和起司比去年貴19%，絞牛肉也漲價，而在價格上揚之際，捐款或食物捐獻數額卻日降。