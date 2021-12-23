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抖音打敗谷歌、臉書 躍「最受歡迎」網站、社群

編譯柯立偉／綜合22日電
抖音（中）已超越谷歌成為最受歡迎的網站，也越過臉書成為最受歡迎的社交軟體。（路透）
抖音（中）已超越谷歌成為最受歡迎的網站，也越過臉書成為最受歡迎的社交軟體。（路透）

網路安全公司Cloudflare近日公布最新統計數據，抖音(TikTok)不只已超越谷歌(Google)成為最受歡迎的網站，也越過臉書(Facebook)成為最受歡迎的社交軟體；Cloudfare表示，抖音在短短半年之內就從「十大社交軟體排行榜」中第八名躍升成為第一名。

Cloudflare指出，該公司自去年9月開始統計，因此去年的統計數據只包含最後四個月，而今年的統計涵蓋全年度，因此較為完整；整體而言，2021年度最受歡迎網站暨社交軟體排行依序為抖音、臉書、微軟(Mircrosoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Netflix、YouTube、推特(Twitter)、What's app。

綜合分析整份報告，如果以每日為單位，抖音在今年2月17日首次奪得排行榜中第一名，隨後這一趨勢在3月至5月間愈趨明顯，排名最受歡迎社交軟體第一名的日子愈來愈多；而在8月10日以後，抖音均穩坐第一名寶座，只有少部分日期曾被谷歌超越，特別在年末一些如感恩節或黑色星期五等大節日中，抖音穩居第一名。

Cloudflare在報告中說：「疫情影響第二年，國人的生活受到社交軟體影響的現象愈趨明顯，而美國人最常使用的九種應用程式都在我們的百大排名之中；特別是抖音擠下臉書與谷歌，有重要指標意義。」

抖音表示，該公司在今年9月間，全球活躍用戶超過10億，因此催生了幾個主要競爭對手如YouTube或Instagram相繼推出類似的短視頻產品，如Instagram Reeds和YouTube Short等；該公司在宣布活躍用戶超過10億人的新聞稿中說：「由於抖音平台上創作者的活力與真實性，抖音已成為許多人生活中的一部份，我們的視頻將跨世代地影響全球成千上億的人口。」

抖音已超越谷歌成為最受歡迎的網站，也越過臉書成為最受歡迎的社交軟體。（美聯社）
抖音已超越谷歌成為最受歡迎的網站，也越過臉書成為最受歡迎的社交軟體。（美聯社）

抖音 臉書 谷歌

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