第100次回收火箭 SpaceX達成新里程碑

SpaceX公司的獵鷹9號火箭21日晨在佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，搭載天龍號太空貨艙升空，成功載運聖誕節補給品前往地球軌道。（美聯社）

SpaceX 公司21日早晨由佛羅里達州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號火箭，搭載天龍號太空貨艙升空，成功載運聖誕節 補給品前往地球軌道，預計東岸時間22日早晨4時30分成功停靠國際太空站；獵鷹9號第一節助升火箭則成功由自主太空塢無人船(drone ship)回收，為六年來第100次，創下里程碑式紀錄。

「太空新聞網站」(spacenew.com)報導，獵鷹9號火箭升空前，氣象預報指發射可接受天候條件僅有30%，倒數計時大多期間本不能發射，但距離發射不到15分鐘前天候突然好轉，出現可發射窗口，火箭於是在東岸時間早晨5時7分升空。

獵鷹9號火箭第一節由位在大西洋上的「請閱讀說明書」(Just Read the Instructions)太空塢無人船成功回收；安裝在火箭第二節的天龍號太空貨艙則繼續前往國際太空站。

國家航空暨太空總署(NASA)指出，天龍號太空貨艙這次載運約300公斤的補給品及科學實驗器材到國際太空站，還包括一些聖誕節過節佳餚，如烤火雞、四季豆、煙薰海鮮、水果蛋糕，以及給駐站太空人 的禮物。

SpaceX公司「天龍號任務管理」主任莎拉‧沃克(Sarah Walker)指出，回收第一節火箭已成為家常便飯，該公司2021年成功回收31次，但這次回收為六年來第100次，可謂「大大的里程碑」。

沃克表示，第100次回收讓公司很興奮，證明過了這些年，只要建造數量不多的助升火箭，另外已研發好大洋上穩固耐用的維修保養流程。

SpaceX公司21日發射獵鷹9號火箭為今年第31次，創公司紀錄，但只第二次啟用全新助升箭，第一次是在6月；這次發射則是SpaceX公司今年排定的最後一次。

天龍號太空貨艙則將停靠國際太空站約一個月，返航時載回約2000公斤的科學實驗成果及太空站設備。