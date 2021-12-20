Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

白宮最高防疫顧問佛奇19日警告新一波Omicron病毒已在全球擴散，將會提高美國境內的確診人數與住院率將急遽增加。圖為拜登總統16日在白宮主持防疫會議，右為佛奇博士。(美聯社)

新冠肺炎變種病毒Omicron 疫情四起，白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci)警告全美確診率和住院率都有機會創新高，呼籲符合資格的民眾應盡快接種新冠疫苗 及補強針；即將退休的國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)則不諱言的預測，未來美國單日確診有機會達到100萬例。

參議員華倫、布克確診

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)和布克(Cory Booker)皆於19日下午，分別宣布確診新冠肺炎，但兩人都只有出現輕症；華倫在推特上表示：「感謝疫苗和補強針讓我免於重症。」

佛奇19日在有線電視新聞網(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)中，談及確診率、住院和死亡的人數是否可能再起時，他悲觀回應：「很不幸地，我想是的。部分地區的醫療資源將再度耗盡，尤其是那些疫苗覆蓋率低的地區。」

曾參與民主黨總統初選的麻州聯邦參議員華倫傳出確診。(美聯社)

另外，佛奇在國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目受訪時也強調，目前美國住院機制面臨「最大的問題」莫過於「太多人符合資格，卻仍未接種疫苗」。

除了呼籲民眾「謹慎以對」及室內聚會活動時保持戴口罩，佛奇更積極鼓勵民眾接種補強針，他說：「我們知道的是，如果你已經接種疫苗和補強針，你可以避免感染Omicron出現重症。如果你符合資格卻還沒接種補強針，不要等了，這周快去接種。」

Omicron占全美部分地區一半病例

根據世衛組織(WHO)的調查，Omicron在一天半至三天的時間內感染率呈現加倍成長的趨勢；而約翰霍普金斯大學(JHU)截至18日的統計，全美單日新增平均確診數為12萬6967例，比11月初的7萬例增加幾乎一倍。

佛奇形容Omicron的傳播力「超乎尋常」，已占全國部分地區一半的確診病例，極有可能成為主流感染源，「未來幾周、甚至幾個月的日子將非常難熬」。

有些科學家預測到明年1月底前，全美單日平均新增確診數可能超過50萬，達到去年冬天巔峰期的兩倍以上；對Omicron疫情無比堪憂的柯林斯向國家廣播電台(NPR)表示：「即使重症的機率較低，若不謹慎防疫，我們很有可能看到每日100萬例確診的情況。」

儘管先前拜登總統曾樂觀表示今年聖誕節前生活有機會恢復正常，但孰料Omicron大舉入侵後疫情再度升溫，對此佛奇表示：「民眾希望早日脫離病毒，這樣的期盼是可以理解的，但過去兩年的經驗告訴我們，這個病毒非常難以預測。」