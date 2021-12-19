美中台二軌對話報告：兩岸急需「權威溝通管道」

美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「基德」號與海岸防衛隊的國家安全艦「蒙羅」號8月下旬例行穿越台灣海峽的公海。(路透)

美國智庫發布一份關於台海兩岸關係二軌(Track II)對話的報告說，台海兩岸關係過去一年來持續惡化，現狀正在加速腐蝕，北京 和台北沒有對話導致許多聲明和信號被錯誤解讀，在缺乏官方對話的情況下，雙方有迫切需要尋找更多權威的非正式溝通管道。

長期致力於美、中、台三方二軌對話的美國外交政策全國委員會(NCAFP)17日發布了一年來台灣、中國大陸及美國學者在該智庫組織的視頻討論中對台海情勢及兩岸關係的看法做出的結論。最近一次對話是11月有關台海現狀以及與會者如何看待台海軍事化的問題。

二軌對話是指有政府官員及學者參與的對話。由前美國國務院 東亞副助卿董雲裳撰寫的報告說，台灣、中國大陸和美國學者認為，「台海現狀正在加速腐蝕，三方發出的許多信號被錯誤解讀，非常急迫的是華盛頓、台北和北京官員清楚並經常地確認已宣示的政策，停止在這方面猶豫不決，尤其是新冠疫情 已進一步限制了明確和頻繁溝通」。

與會人士一致表達了對台海議題日益軍事化及各方意圖的擔憂。中國大陸學者說，北京試圖向國內確認，它仍然在台灣議題上占上風，能夠保持耐心並為「任何可能情況」做準備；但對台北來說，這是一種脅迫性的恫嚇做法，也促使美國強化威懾能力。

台灣和美國與會者說，他們的政府在謀求保持現狀，沒改變任何政策；但北京觀察人士卻認為美台做法是在試圖打破過去的承諾，對於他們是否遵守現狀並不信任。中國大陸與會人士預料，北京將持續對美台那些作為做出反應，這也加深了誤讀和不信任的循環。

美國之音中文網引述這份報告說，綜合各方看法得到的結論是，目前沒有任何現狀的改變能有利於任一方，但三方卻正在挑戰現狀的框架；由於台海一方增加威懾會引起另一方相應也增加威懾，各方都有必要做出清楚和持續維持現狀的再保證。華盛頓、台北和北京的領導人有責任清楚闡明過去40年來長期與成功安排的政策，同時以明確的文字和行動表明這些政策並沒有改變；這些安排有賴於「模糊，這個「模糊」必須透過外交方式加以保留。