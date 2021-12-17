曾說要確保台灣「不好對付」參院通過伯恩斯任駐中國大使

聯邦參院16日通過拜登總統提名駐中國大使伯恩斯的任命案。（美聯社）

聯邦參院16日以75票贊成、18票反對，通過拜登 總統提名 駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)的任命案，伯恩斯為26年來首位以職業外交官背景出任的駐中大使。

65歲的伯恩斯為退休外交官，目前為哈佛大學甘迺迪政府學院外交實務與國際關係教授，也是智庫阿斯本(Aspen)研究所執行長；在布希政府任內，曾任負責政治事務的國務次卿與駐北大西洋公約組織(NATO)大使，也曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使。

中國問題雖非伯恩斯專長，但他與拜登關係密切，長期擔任其外交政策顧問。

伯恩斯的外交經歷完整，這項提名本身並不具爭議，但共和黨技術性在參院杯葛拜登總統的人事布局，導致伯恩斯從8月提名、10月國會作證，至今才獲通過。

聯邦參院16日通過拜登總統提名駐中國大使伯恩斯的任命案。（路透）

伯恩斯為是繼芮效儉(Stapleton Roy)之後，又一位具職業外交官背景的駐中大使；芮效儉1991年到1995年派駐北京 ，他的前任是曾分使兩岸、已故的李潔明(James Lilley)，芮效儉其後的七位大使，分別出身州長、參議員、海軍上將或律師。

伯恩斯10月底赴國會作證，展現對中強硬立場說，中國是全球最危險的競爭者與最大的地緣政治考驗，北京必須停止在新疆、西藏、香港與台灣的作為；美國會依台灣關係法協助台灣增加不對稱戰力，確保台灣「不好對付」。

伯恩斯當時表示，中國宣稱「東升西降」，他相信美國和盟友密切合作，就能證明北京觀點錯誤；美中未來競爭重點在經濟與科技發展，而非軍力，他會確保美中溝通管道暢通以避免意外衝突。

有關台灣，他說，美國的責任是確保台灣「不好對付」，依台灣關係法協助台灣增加不對稱戰力，這也是其他國家現在可做的。

伯恩斯說，國會通過台灣關係法，以及美國政府信守一個中國政策，均假設將出現兩岸之間的和平，「到了今天沒有太多和平，有的是脅迫。」

「我們不能在這個議題上信任中國人。」伯恩斯說。