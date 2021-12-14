聯邦急難局長：12月龍捲風浩劫 是氣候變遷新常態

梅菲爾德市當地教會牧師韋特12日領導災民祈禱，互相打氣鼓勵，全力重建家園。(美聯社)

肯塔基州及周邊地區10日夜遭遇嚴重龍捲風 災難，在寒冷的時節出現此事極為反常；聯邦急難管理局(FEMA)局長克薇爾(Deanne Criswell)稱，在「氣候變遷 」下，這種事情將成為「新常態」；但是龍捲風與氣候變遷究竟有何關係，目前仍無定論。

克薇爾12日接受有線電視新聞網(CNN)訪談時表示，12月不是沒有龍捲風，但在肯塔基這樣的時間點、這樣的數量及規模，還有如此的破壞力、造成的損失，可能都是我們過去「前所未見」的。

克薇爾表示，在氣候變遷的影響下，這種事情將成為「新常態」，是我們這代人的危機，FEMA也要為之後的嚴重災難做準備。

華盛頓郵報報導，北伊利諾大學氣象學家根西尼(Victor Gensini)表示，龍捲風災難發生前夕，當地確實出現異常高溫 ，10日下午逼近80度，受創最深的幾個州創下幾十個高溫紀錄，例如田納西州曼斐斯飆升至79度，為103年以來最高溫紀錄。

暴風雨是龍捲風形成的原料，接近地表處須有溫暖的潮濕空氣，同時上方又有乾冷空氣，進而形成通道讓水氣向上推送；根西尼表示，由於溫暖氣團、再加上反聖嬰現象，「可以客觀指出，大氣環境更支持寒冷季節出現龍捲風事件。」

但根西尼也說，龍捲風是「最難明確判定與全球暖化有關係的事件」其與氣候變遷的關聯仍有許多關鍵問題待解，需要時間，一部分是因為龍捲風是相對小規模且短暫的事件，不若野火、熱浪等氣候天災持久。

環保團體「突破組織」(Breakthrough Institute)氣候學家霍斯法瑟(Zeke Hausfather)也說，判斷氣候變遷影響時，龍捲風災情是他們「最沒把握的極端事件之一」。

2018年由聯邦政府學者們合傳的「國家氣候評估」(NCA)指出，龍捲風、冰雹和雷雨等災情的變化「可能」與氣候變遷有關，但是「科學理解尚不夠詳盡，無法有十足信心預測未來變化的方向與規模。」

霍斯法瑟指出，尚無充分證據顯示，過去百年來的強烈龍捲風數目有什麼變化。