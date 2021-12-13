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南非總統拉瑪佛沙確診 已完全接種 未提Omicron

編譯徐薏茹／綜合12日電
南非總統拉瑪佛沙12日確診新冠肺炎，他已完全接種疫苗，是否感染omicron變種病毒尚不清楚。（路透）
南非總統拉瑪佛沙12日確診新冠肺炎，他已完全接種疫苗，是否感染omicron變種病毒尚不清楚。（路透）

南非69歲總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)12日確診新冠肺炎，目前正在接受治療，症狀輕微，總統辦公室發布的聲明中表示拉瑪佛沙已完全接種疫苗，但並未說明其感染的是否為Omicron變種病毒

拉瑪佛沙目前在首都開普敦(Cape Town)自我隔離，由南非軍事衛生局(South African Military Health Service)監控其健康狀況，目前已將下周所有職責移交給副總統馬布扎(David Mabuza)。

拉瑪佛沙上周訪問四個西非國家，他和所有的代表團成員在前往各國之前皆接受檢測，部分代表團成員在奈及利亞驗出陽性反應後直接返回南非，拉瑪佛沙及其他代表團成員在剩餘行程中檢測結果皆為陰性，8日由塞內加爾返回南非。

對於自己感染新冠肺炎，拉瑪佛沙表示這是對南非所有人民的警惕，提醒民眾接種疫苗，並且時時保持警覺，接種疫苗仍然是免於重症及住院的最佳防護方法。

聲明中建議12日曾與總統接觸過的人檢測是否有症狀出現或接受檢驗。

南非目前正在對抗因Omicron變種病毒而激增的病例，截至12日晚間，南非新增超過1萬8000個病例，根據基因序列調查，其中逾七成可能為Omicron變種病毒。

南非11月初期間每日新增病例約200左右，隨後病例開始暴增，上月底南非科學家證實Omicron變種病毒出現，突變多達50多種，新的變種病毒具有高傳染力並且迅速在南非成為病毒傳播主力，目前大部分Omicron病例症狀相對輕微，需要呼吸器維持的重症案例比率低。

南非 變種病毒 Omicron

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