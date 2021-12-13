福斯資深主播華勒斯 跳槽CNN＋「探索串流媒體世界」

資深新聞主播華勒斯宣布，結束主持18年的「福斯周日新聞」節目，將轉往CNN Plus「展開新冒險」。（路透）

現年74歲的資深新聞主播華勒斯(Chris Wallace)12日在新聞界投下震撼彈；他在自己主持長達18年的政論節目「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)中宣布，這是他最後一次主持該節目，接下來將轉往有線電視新聞網(CNN)的串流媒體CNN Plus，「展開新冒險」。

來源：CNN

CNN是福斯新聞頻道(Fox News Channel)的競爭對手。CNN在華勒斯發表上述聲明後的幾小時，宣布CNN+串流媒體服務明年開播，華勒斯將擔綱CNN+主播。

華勒斯2003年開始擔任「福斯周日新聞」主播，宣布離職消息時，他讚揚福斯新聞高層始終對他的報導保持中立；他表示，「18年前，Fox老闆們承諾永不干涉我找誰當來賓或提出什麼問題；他們遵守了這項承諾。」

「我很高興加入CNN+。經過數十年廣播和有線新聞生涯，我樂於探索串流媒體世界。」華萊士說：「串流媒體的新自由和靈活性，讓我對採訪重要新聞人物和找到新的說故事方法，充滿期待。我很榮幸能加入查克爾(Jeff Zucker，CNN執行長)的偉大團隊，迫不及待地想展開冒險旅程。」

在前總統川普 主政期間，華勒斯在福斯新聞圈愈來愈孤立；福斯新聞許多新聞主播對川普總是溫和以待，但華勒斯在許多爭議話題上與川普對峙；川普本人則不斷抨擊華勒斯。2020年總統大選由華勒斯主持的那場總統電視辯論，面對拜登 和川普相互口頭攻擊，惱怒的華勒斯曾試圖堅持提問。

華勒斯自幼受到新聞薰陶和影響，他已故的父親麥克‧華勒斯(Mike Wallace)也是著名新聞主播，曾主持哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目長達40年。

華勒斯2017年與福斯新聞最近一次簽下的合約為期四年，今年到期。「福斯周日新聞」稍後發表聲明，讚揚華勒斯的工作表現，並指該節目在任命永久性主播以前，將先改採輪替主播方式進行。

華勒斯的全國新聞生涯始於1975年，他先為國家廣播公司(NBC)工作14年，然後轉往美國廣播公司(ABC)服務14年，之後在2003年加入福斯新聞。