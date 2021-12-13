我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

福斯資深主播華勒斯 跳槽CNN＋「探索串流媒體世界」

記者胡玉立／綜合報導
資深新聞主播華勒斯宣布，結束主持18年的「福斯周日新聞」節目，將轉往CNN Plus「展開新冒險」。（路透）
資深新聞主播華勒斯宣布，結束主持18年的「福斯周日新聞」節目，將轉往CNN Plus「展開新冒險」。（路透）

現年74歲的資深新聞主播華勒斯(Chris Wallace)12日在新聞界投下震撼彈；他在自己主持長達18年的政論節目「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)中宣布，這是他最後一次主持該節目，接下來將轉往有線電視新聞網(CNN)的串流媒體CNN Plus，「展開新冒險」。

來源：CNN

CNN是福斯新聞頻道(Fox News Channel)的競爭對手。CNN在華勒斯發表上述聲明後的幾小時，宣布CNN+串流媒體服務明年開播，華勒斯將擔綱CNN+主播。

華勒斯2003年開始擔任「福斯周日新聞」主播，宣布離職消息時，他讚揚福斯新聞高層始終對他的報導保持中立；他表示，「18年前，Fox老闆們承諾永不干涉我找誰當來賓或提出什麼問題；他們遵守了這項承諾。」

「我很高興加入CNN+。經過數十年廣播和有線新聞生涯，我樂於探索串流媒體世界。」華萊士說：「串流媒體的新自由和靈活性，讓我對採訪重要新聞人物和找到新的說故事方法，充滿期待。我很榮幸能加入查克爾(Jeff Zucker，CNN執行長)的偉大團隊，迫不及待地想展開冒險旅程。」

在前總統川普主政期間，華勒斯在福斯新聞圈愈來愈孤立；福斯新聞許多新聞主播對川普總是溫和以待，但華勒斯在許多爭議話題上與川普對峙；川普本人則不斷抨擊華勒斯。2020年總統大選由華勒斯主持的那場總統電視辯論，面對拜登和川普相互口頭攻擊，惱怒的華勒斯曾試圖堅持提問。

華勒斯自幼受到新聞薰陶和影響，他已故的父親麥克‧華勒斯(Mike Wallace)也是著名新聞主播，曾主持哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目長達40年。

華勒斯2017年與福斯新聞最近一次簽下的合約為期四年，今年到期。「福斯周日新聞」稍後發表聲明，讚揚華勒斯的工作表現，並指該節目在任命永久性主播以前，將先改採輪替主播方式進行。

華勒斯的全國新聞生涯始於1975年，他先為國家廣播公司(NBC)工作14年，然後轉往美國廣播公司(ABC)服務14年，之後在2003年加入福斯新聞。

川普 拜登

上一則

「永遠愛你 直到再相見」亞馬遜6罹難者公布 家屬淚崩

下一則

美新冠病歿達80萬人 全球最多 死亡數超過北達科他人口

延伸閱讀

世界晚報╱逾40個龍捲風襲美 至少94死

世界晚報╱逾40個龍捲風襲美 至少94死
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
新書「統帥的幕僚長」被川普罵「假新聞」 梅杜斯贊同

新書「統帥的幕僚長」被川普罵「假新聞」 梅杜斯贊同
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
新冠快篩應該免費，但跑錯地方檢驗，有可能被收取保險不包的費用。(美聯社)

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

2021-12-05 20:02
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
香港大學公布在顯微鏡下的Omicron變種病毒。取材自澎湃新聞

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

2021-12-08 07:47
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58

超人氣

更多 >
亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂

亞當斯強硬警告「黑人的命也是命」領袖 不能在紐約製造混亂
錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人

錢夠用就好 金融業資深經理52歲退休 當神明代言人
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？

封面故事／移民下一代 與父母漸行漸遠？