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天氣反常… 美西「望雪欲穿」 夏威夷卻發暴雪警報

編譯潘勛、孫梁／綜合報導
夏威夷罕見發出冬季暴風雪警報，圖為位於夏威夷Mauna Kea山頭的氣象站周圍白雪皚皚。(路透)
夏威夷罕見發出冬季暴風雪警報，圖為位於夏威夷Mauna Kea山頭的氣象站周圍白雪皚皚。(路透)

傳統上冬季從12月開始，但今年入冬伊始，全國65個氣象站2日便錄下創紀錄的高溫，如密蘇里州春田市的華氏75度和維吉尼亞州Roanoke市的72度，懷俄明和蒙大拿州部分地區的氣溫更是比最高紀錄還高6度，甚至連東南部的南卡羅來納和喬治亞州的部分地區，3日也創下當地最高氣溫紀錄。

夏威夷本季降雪量超丹佛

夏威夷州卻是暴風雪肆虐，主島的降雪達12吋，陣風時速超過100哩；氣象報告指出，截至3日早晨，已對夏威夷及阿拉斯加州發布暴風雪警報，目前夏威夷州本季的降雪量，已比科羅拉多州丹佛市來得多。

有線電視新聞網(CNN)報導，阿拉斯加寒冷、下雪不奇怪，今年已數次發布暴風雪警報，11月比往年都來得冷，很多地區低溫還創下紀錄；但夏威夷碰到暴風雪警報就罕見得多，CNN指出，上次國家氣象局(NWS)檀香山站發布暴風雪警報，距這次已有1347天。

專家認為，今年至今的極端暖冬氣候是因為氣流在高空長久滯留，以及太平洋赤道水域變冷造成的反聖嬰現象(La Niña)，導致太平洋沿岸的西北部地區出現氣溫升高和降雨增多，而落磯山的降雪稀少。

在華盛頓州，西雅圖等多地今年秋天創下降雨90天的最高紀錄，Bellingham市降雨近2呎，Olympic和Cascade山區三個月的降雨超過50吋，Forks鎮90天的降雨比拉斯維加斯13年還多。

而科羅拉多州山區對降雪是望眼欲穿，丹佛市從4月22日以來一直沒有下雪，為自1934年11月21日創下降雪紀錄後，第三最長久的無雪期；科州圓石市(Boulder)的氣象預報員漢森(Bob Henson)2日騎單車時表示，12月還能騎行非常難得，但「我們在溫暖的天氣裡不要忘記，暖化對地球不好」。

氣象學者指出，目前的天候是典型的反聖嬰氣象格局，太平洋中部海域變冷產生的反聖嬰現象，改變了全球氣象格局，往往導致西北部地區更多降雨，和南方的乾燥溫暖。

氣象學者認為，隨著全球暖化，極端氣候將會更頻繁地出現，科學者也在深入研究極端氣候與人類活動造成的氣候變遷之間的關係。

降雪 夏威夷州 暴風雪

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