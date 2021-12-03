阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

一名志願者正在協助阿茲海默患者從座椅上站起來。（Getty Images）

加州大學 研究員分析人體tau蛋白的形狀，認為可能已經找到阿茲海默症 的病因；研究人員發表的研究報告，分析了罹患阿茲海默症和未患此症的人的tau蛋白形狀，發現和腦部血管是否栓塞或纏結有關。

研究發現，有些人的腦部血管雖然也有栓塞或纏結現象，卻不會罹患阿茲海默症，這種人的血液蛋白是「正常」tau蛋白；而tau蛋白形狀不同的人卻罹患了阿茲海默症。

該校化學教授朱利安（Ryan Julian）說，約20%的人也有栓塞，卻毫無失智 跡象，這表示，血液裡的血小板不是阿茲海默症的病因。

他解釋說，構成蛋白質的氨基酸不是左撇子就是右撇子異構體，正常生物體的蛋白質都是左撇子的氨基酸。

加州大學研究員分析人體tau蛋白的形狀，認為可能已經找到阿茲海默症的病因；左為健康大腦，右為為阿茲海默症者的大腦。（Getty Images）

「自體吞噬」功能會隨年齡降低

多數蛋白只能在體內存活48小時，逾時而不走，裡面的氨基酸可能變成非左撇子形狀，例如，變成右撇子形狀，這就會造成嚴重問題。

朱利安說，「把右手手套套進左手，很不妥吧。生物學上也有這問題，分子過了一陣子就不那麼靈光了，因為左手手套可能真的變成套不進去的右手手套。」

還好，人體有種叫做「自體吞噬」的功能，會把細胞裡面沒有用或有缺陷的蛋白質清理掉，可是，年紀愈大，「自體吞噬」功能日降，過了65歲尤其如此，而為什麼人老了這項重要功能就降低，朱利安的研究室也想找答案。

現在已有試驗藥物，可以改善人體的「自體吞噬」機能，有些為心臟血管等疾病研發的改善自體吞噬藥已獲核准，用來改善阿茲海默症狀的同類藥物，可能可以提早獲准上市。

加大研究人員說，禁食也可促進「自體吞噬」(autophagy)功能，因為人體攝入的蛋白質不夠的時候，細胞會挪用現有的蛋白質，運動也是加速「自體吞噬」的辦法。

朱利安說，如果說自體吞噬和阿茲海默有何關係，先看看自體吞噬功能減弱是否是罹患病症的原因，若然，提升自體吞噬能力應該會產生「有利、相反」的效果。