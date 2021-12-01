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嚇阻中國 美國與盟友35艦聯合軍演落幕

編譯柯立偉／綜合30日電
美與盟聯合演習於上月30日結束，第七艦隊指揮官湯瑪斯中將(Vice Adm. Karl Thomas)邀請媒體登上航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)觀看F-35戰鬥機起降並發表談話，呼籲盟邦團結，威攝中國不得越雷池一步。(路透)
美與盟聯合演習於上月30日結束，第七艦隊指揮官湯瑪斯中將(Vice Adm. Karl Thomas)邀請媒體登上航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)觀看F-35戰鬥機起降並發表談話，呼籲盟邦團結，威攝中國不得越雷池一步。(路透)

美國第七艦隊偕同英國日本、加拿大、澳洲及德國於太平洋海域進行為期十天的聯合演習於上月30日結束，第七艦隊指揮官湯瑪斯中將(Vice Adm. Karl Thomas)邀請媒體登上航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)觀看F-35戰鬥機起降並發表談話，呼籲盟邦團結，威攝中國不得越雷池一步。

路透報導，本次軍演共動用了35艘軍艦及數十架軍用機，除美日兩國軍隊外，加、澳軍艦也參加，德國則是首次參與，中國海軍則派出一艘艦艇在遠方監視軍演動態。

湯瑪斯中將指出，繼10月演習後，美國及盟邦的軍力規模進一步擴大，除原本英國的伊麗莎白女王號航母及日本的直升機航母外，美軍也將卡爾文森號及雷根號(USS Ronald Reagan)投入戰訓；他說：「各國軍事聯合向外界展現了我們『堅不可摧』的實力，但當我們在作戰部署時，我希望有更多航母可以投入戰鬥。」

湯瑪斯中將不諱言地表示，中國與俄羅斯正是西北太平洋地區最大的安全隱患，本次演訓也是以這兩國為假想敵；此外，也正因為中俄近來派出聯合艦隊環繞日本四大主要島嶼，因此湯瑪斯中將認為聯合盟邦向「各個有較強侵略性的專制國家」展現軍事實力很重要。

湯瑪斯中將說：「美國及盟邦應透過聯合演習，阻止『正在展現軍事崛起力量的國家』發動侵略戰爭，本次軍演代號『ANNUALEX』正是在警告這些國家『永遠不是開戰的好時機』。」

國防部表示，美軍在太平洋海域的優勢未被取代，但來自中國的威脅日益明顯；中國不只在2019年成功自製該國第一艘航母並下水服役，其自製的第二艘航母也預計將在2024年投入使用。

據智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)掌握的資料，北京當局目前正穩健推展第三艘航母計畫，還在中國西北沙漠地區建了一艘供打靶使用的美軍航母模型。

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