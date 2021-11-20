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家人已在選墓碑…新冠重症患者昏迷1個月後 奇蹟式好轉

編譯林育正／綜合19日電
緬因州一名69歲的婦人貝提娜‧勒曼(Bettina Lerman)感染新冠肺炎，接上呼吸器超過一個月，連醫生都不認為她能撐過難關，家人也開始替她挑選墓碑，但她居然奇蹟似地甦醒。（取材自GoFundMe網站）
緬因州一名69歲的婦人貝提娜‧勒曼(Bettina Lerman)感染新冠肺炎，接上呼吸器超過一個月，連醫生都不認為她能撐過難關，家人也開始替她挑選墓碑，但她居然奇蹟似地甦醒。（取材自GoFundMe網站）

緬因州一名69歲的婦人貝提娜‧勒曼(Bettina Lerman)感染新冠肺炎，接上呼吸器超過一個月，連醫生都不認為她能撐過難關，家人也開始替她挑選墓碑，但她居然奇蹟似地甦醒。

貝提娜的兒子安德魯(Andrew Lerman)被醫生告知，母親可能永遠沒辦法醒來，因此他和兄弟姊妹計畫為母親摘下生命維持系統，將房屋租約取消，甚至將她的私人物品捐贈出去；兒女也開始規畫讓她在喪禮上穿著，並挑選墓碑。安德里說：「這應該是生命的終點了。」

但在10月29日，安德魯接到來自醫生的電話，請他趕到醫院，沒人能預料到，他的母親醒了；他說：「我嚇到電話都掉了下來，那天我原本就要放手讓她走了。」

自從新冠肺炎疫情爆發以來，全美已超過76萬3000人染疫。但患者在與病毒長期抗戰後存活的消息，也時有所聞。

在10月上旬，阿拉巴馬就有一名男子在與病魔奮鬥73天後出院。猶他州也有另一名男子，住院長達223天，過程中一度抉擇是否採取更具風險的療程，或使用較為保守的療法。

貝提娜從佛羅里達州來到緬因州，協助安德里和家人照顧罹患癌症的父親。但在9月上旬，沒想到安德魯與妻子，以及貝提娜和丈夫全都染疫。

結果未接種疫苗的貝提娜先是住院一周，但未能如期康復，隨後被接上呼吸器，還陷入昏迷超過一個月。醫生告知家人她的肺部遭破壞殆盡，再加上她年事已高，又患有糖尿病和動過心血管繞道手術，醫生已宣告「沒有希望」。

雖然貝提娜還需要協助才能順暢呼吸，但她已離開加護病房。安德魯說：「現在進入恢復階段，但三個半禮拜前，我們談論的是要結束她的生命。」

安德魯的姊妹珍妮佛‧米爾(Jennifer Miele)也在募資網站GoFundMe寫道，「醫生說她的恢復可說是醫療奇蹟」。

貝提娜計畫在康復後接種疫苗，原本也未接種的安德魯，也將加入她的行列；他說：「如果再次染病，狀況將不會那麼糟。」

疫苗 緬因州 新冠肺炎

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