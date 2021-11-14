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「沒打疫苗別回家」 58%民眾拒絕未接種親戚聚會

編譯柯立偉／綜合13日電
拜登政府要求私人企業強制員工接種新冠疫苗，否則就得每周篩檢的防疫令，聯邦第五巡迴上訴法院12日裁定暫緩執行。圖為加州民眾持自制的大針筒，抗議強制疫苗令。（Getty Images）
拜登政府要求私人企業強制員工接種新冠疫苗，否則就得每周篩檢的防疫令，聯邦第五巡迴上訴法院12日裁定暫緩執行。圖為加州民眾持自制的大針筒，抗議強制疫苗令。（Getty Images）

時序進入11月後，全美將迎來感恩節與聖誕節兩大全國性假日，許多人也已著手準備返鄉過節；然而據民調公司OnePoll隨機抽樣2000名民眾的調查，在已接種的民眾中，約有58%明確表示將拒絕尚未接種疫苗的親友返家過節。

此外，53%的受訪者認為「是否接種疫苗」的問題已嚴重分裂家庭成員，也有56%的民眾表示預期今年的感恩節與聖誕節聚會氣氛「不會太和諧」；專家警告，民眾對疫苗的態度已泛政治化，長此以往會讓政治與生活間的界線愈來愈模糊。

政治評論員蘇利文(Andrew Sullivan)日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時指出，民眾討論政治是民主國家的常態，即便用了一些粗鄙的措辭表達觀點也還在可接受的範圍內，但一旦政治滲透到生活的各個層面，從超市購物到感恩節大餐無不以政治為話題時，這樣的發展就非常不健康。

他說：「我們正在『失去』政治與生活間的界線，而『失去』這條界線對美國的政治發展只有負面影響。」

蘇利文還表示，泛政治化的影響已擴及民眾生活的各個層面，而對於疫苗態度的分歧其實只是民眾把政治無限帶進生活的其中一個面向；例如今年1月6日的國會山莊暴動事件，就是近期生活泛政治化的頂峰；蘇利文說：「美國歷史上每一次的政權移轉都是和平進行，而這一次卻出現暴力跡象，這對我們民主政治發展是一記警鐘，預示著系統穩定性的弱化。」

蘇利文對此一發展態勢的預測也能從OnePoll本月2日進行的這項的民調結果看出端倪；67%的受訪者指出家中親友已下「最後通牒」，若不接種疫苗就不要回家過節；另外，雖然有43%拒絕接種的民眾擔心可能因此失去工作，但堅持不接種的民眾仍占約14%，他們表示拒絕接種的理由，包含擔心副作用、認為疫苗上市太匆促等，都被已接種的親友「駁回」，認為沒有人重視他們的意見。

疫苗 蘇利文 美國

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