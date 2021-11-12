美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

美國經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，導致市場呈現供需失衡，物價飛漲。圖為消費者在紐約市一食品市場採購。(Getty Images)

10月消費者物價指數(CPI)漲幅創30多年新高，相當程度上，這是經濟強勁反彈下，先前被政府低估的嚴重副作用；這也代表當前情勢與1970年代「停滯性通膨」夢魘迥然不同，以及政府調整政策的必要性；經濟學者預期，高通膨可能將持續到明年。

通膨為何飆高？

通膨飆升是經濟強勁反彈、擺脫去年第二季經濟成長率崩跌31%、2200多萬人失業的陰霾的象徵及副作用。

在政府紓困 及新冠疫苗支持下，經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，1000多萬份職缺目前仍無法補齊，導致市場呈現供需失衡的狀況，企業增加的成本便轉嫁到消費者上。

這也讓多數經濟學者認為，這不是1970年代「停滯性通膨」的夢魘重來，當時美國 不但物價大漲，還有高失業率、經濟低迷；而現在就業 、消費蓬勃，學者還預期，在夏季疫情一度捲土重來後，今年底經濟還有許多成長空間。

政府是否無責？

但是這不代表政府無責；哈佛大學甘迺迪政府學院經濟學者弗曼(Jason Furman)表示，歐洲的情勢與美國類似，但是通膨卻低得多，這是因為美國政府過度急切於擺脫經濟危機，紓困力度極大，還低估通膨程度，讓熱絡的經濟如「火上加油」。

對於10月的CPI數字，拜登總統說扭轉嚴重通膨是當前「第一要務」，聯準會也宣布減縮購債計畫；不過弗曼表示，他認為目前政府行動的力道「只用了一點點」；外界預期，聯準會明年將升息兩次。

通膨影響與時間

通膨的速度超過薪資成長的速度，讓目前的時薪考慮通膨後，實質上仍比去年同期低1.2%；然而，由於經濟依然熱絡，就業機會多，再加上供應鏈危機未解，讓通膨難以在一時半刻內消失。

諮詢公司克羅爾研究所(Kroll Institute)首席經濟學者梅根．葛琳(Megan Greene)表示，預計通膨會是「暫時性」的，但是「經濟學者要對『暫時性』的定義坦承以待，我認為(通膨)高機率會持續到明年」。