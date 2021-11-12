我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

編譯洪毅／綜合11日電
美國經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，導致市場呈現供需失衡，物價飛漲。圖為消費者在紐約市一食品市場採購。(Getty Images)
美國經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，導致市場呈現供需失衡，物價飛漲。圖為消費者在紐約市一食品市場採購。(Getty Images)

10月消費者物價指數(CPI)漲幅創30多年新高，相當程度上，這是經濟強勁反彈下，先前被政府低估的嚴重副作用；這也代表當前情勢與1970年代「停滯性通膨」夢魘迥然不同，以及政府調整政策的必要性；經濟學者預期，高通膨可能將持續到明年。

通膨為何飆高？

通膨飆升是經濟強勁反彈、擺脫去年第二季經濟成長率崩跌31%、2200多萬人失業的陰霾的象徵及副作用。

在政府紓困及新冠疫苗支持下，經濟反彈、需求大增，再加上供應鏈危機，1000多萬份職缺目前仍無法補齊，導致市場呈現供需失衡的狀況，企業增加的成本便轉嫁到消費者上。

這也讓多數經濟學者認為，這不是1970年代「停滯性通膨」的夢魘重來，當時美國不但物價大漲，還有高失業率、經濟低迷；而現在就業、消費蓬勃，學者還預期，在夏季疫情一度捲土重來後，今年底經濟還有許多成長空間。

政府是否無責？

但是這不代表政府無責；哈佛大學甘迺迪政府學院經濟學者弗曼(Jason Furman)表示，歐洲的情勢與美國類似，但是通膨卻低得多，這是因為美國政府過度急切於擺脫經濟危機，紓困力度極大，還低估通膨程度，讓熱絡的經濟如「火上加油」。

對於10月的CPI數字，拜登總統說扭轉嚴重通膨是當前「第一要務」，聯準會也宣布減縮購債計畫；不過弗曼表示，他認為目前政府行動的力道「只用了一點點」；外界預期，聯準會明年將升息兩次。

通膨影響與時間

通膨的速度超過薪資成長的速度，讓目前的時薪考慮通膨後，實質上仍比去年同期低1.2%；然而，由於經濟依然熱絡，就業機會多，再加上供應鏈危機未解，讓通膨難以在一時半刻內消失。

諮詢公司克羅爾研究所(Kroll Institute)首席經濟學者梅根．葛琳(Megan Greene)表示，預計通膨會是「暫時性」的，但是「經濟學者要對『暫時性』的定義坦承以待，我認為(通膨)高機率會持續到明年」。

美國 紓困 就業

上一則

物價飆高 亞特蘭大最有感 交通費比去年多21%

下一則

「很不幸」桑莫斯：拜登團隊誤判通膨 每月都落在曲線後

延伸閱讀

物價狂漲 亞特蘭大7.9% 高逾舊金山1倍

物價狂漲 亞特蘭大7.9% 高逾舊金山1倍
美元觸及近16個月最高 市場猜高通膨引發提前升息

美元觸及近16個月最高 市場猜高通膨引發提前升息
萬物齊漲 共和黨加強力道猛批「拜登通膨」

萬物齊漲 共和黨加強力道猛批「拜登通膨」
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…