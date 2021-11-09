我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

首艘軍艦以同志運動人士命名 「哈維米爾克號」下水

編譯柯立偉／綜合8日電
海軍6日在聖地牙哥軍港為油料補給艦舉辦命名儀式，其中一艘命名為「哈維米克號」；這是海軍首次以同志運動知名人士為軍艦命名。(Getty Images)
海軍6日在聖地牙哥軍港為油料補給艦舉辦命名儀式，其中一艘命名為「哈維米克號」；這是海軍首次以同志運動知名人士為軍艦命名。(Getty Images)

海軍軍方6日於聖地牙哥軍港為六艘新下水的油料補給艦舉辦命名儀式，為紀念遭軍方以「身為同性戀」為由而強迫退伍的韓戰士兵、後任加州舊金山市議員卻於任內遭殺害的米爾克(Harvey Milk)，而將其中一艘油料補給艦命名為「哈維米爾克號」；這是海軍首次以同志運動知名名人士為軍艦命名，象徵同志人權發展的里程碑。

海軍6日在聖地牙哥軍港為油料補給艦舉辦命名儀式，其中一艘以同志運動知名人、遇害的...
海軍6日在聖地牙哥軍港為油料補給艦舉辦命名儀式，其中一艘以同志運動知名人、遇害的「哈維米爾克」為軍艦命名。(Getty Images)

海軍部長戴杜羅(Carlos Del Toro)在下水儀式上表示，海軍有紀錄以來約有約1萬人因性向「問題」而被「不光彩地」強迫退役，但這樣不公平的情形隨著海軍以同志運動知名人士為軍艦命名而得到一定程度的矯正；他說：「我確信未來所有在哈維米爾克號上服役的水手，都將受到米爾克生平事蹟的啟發。」

米爾克的姪子、米爾克基金會創辦人斯圖瓦特‧米爾克(Stuart Milk)在致詞時表示：「叔叔一生最大的夢想，就是讓每一個軍人，都能以最自己的方式為國家服務，而不是被迫隱瞞自己的性向。」

加州民主黨副主席甘大為(左)、LGBT支持者拉米雷斯(中)及金山灣區捷運董事德芙...
加州民主黨副主席甘大為(左)、LGBT支持者拉米雷斯(中)及金山灣區捷運董事德芙帝(右)，手持遇害的哈維米爾克(前)的照片紀念。 (美聯社)

斯圖瓦特也說，軍方曾與他接觸，要更改叔叔米爾克的退伍紀錄，彌補軍方過去對他的不公待遇；然而，幾經考量後斯圖瓦特決定拒絕，原因是因為他希望提醒世人並非所有人都曾獲得相同的尊重。

米爾克於1977年當選舊金山市議員，成為美國歷史上第一位公開出櫃政治人物，在當時民風相對保守年代，他鼓勵所有男女同志、雙性戀、跨性別、酷兒(LGBTQ+)勇敢站出來爭取權益；然而就任僅僅十個月，就因為捲入政治鬥爭被當時已辭職的另一市議員殺害，得年僅48歲。

同志 舊金山 加州

上一則

歐巴馬批俄中沒抗暖迫切感 氣候人士酸：你也沒好到哪

下一則

布朗醫學院教授退休後逐夢 89歲拿物理學博士

延伸閱讀

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
金山聯合學區公平委員會線上會議 被駭客入侵

金山聯合學區公平委員會線上會議 被駭客入侵
美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步

美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步
罷免金山3教育委員 威善高表態支持

罷免金山3教育委員 威善高表態支持

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問