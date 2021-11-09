首艘軍艦以同志運動人士命名 「哈維米爾克號」下水

海軍6日在聖地牙哥軍港為油料補給艦舉辦命名儀式，其中一艘命名為「哈維米克號」；這是海軍首次以同志運動知名人士為軍艦命名。(Getty Images)

海軍軍方6日於聖地牙哥軍港為六艘新下水的油料補給艦舉辦命名儀式，為紀念遭軍方以「身為同性戀」為由而強迫退伍的韓戰士兵、後任加州舊金山 市議員卻於任內遭殺害的米爾克(Harvey Milk)，而將其中一艘油料補給艦命名為「哈維米爾克號」；這是海軍首次以同志 運動知名名人士為軍艦命名，象徵同志人權發展的里程碑。

海軍6日在聖地牙哥軍港為油料補給艦舉辦命名儀式，其中一艘以同志運動知名人、遇害的「哈維米爾克」為軍艦命名。(Getty Images)

海軍部長戴杜羅(Carlos Del Toro)在下水儀式上表示，海軍有紀錄以來約有約1萬人因性向「問題」而被「不光彩地」強迫退役，但這樣不公平的情形隨著海軍以同志運動知名人士為軍艦命名而得到一定程度的矯正；他說：「我確信未來所有在哈維米爾克號上服役的水手，都將受到米爾克生平事蹟的啟發。」

米爾克的姪子、米爾克基金會創辦人斯圖瓦特‧米爾克(Stuart Milk)在致詞時表示：「叔叔一生最大的夢想，就是讓每一個軍人，都能以最自己的方式為國家服務，而不是被迫隱瞞自己的性向。」

加州民主黨副主席甘大為(左)、LGBT支持者拉米雷斯(中)及金山灣區捷運董事德芙帝(右)，手持遇害的哈維米爾克(前)的照片紀念。 (美聯社)

斯圖瓦特也說，軍方曾與他接觸，要更改叔叔米爾克的退伍紀錄，彌補軍方過去對他的不公待遇；然而，幾經考量後斯圖瓦特決定拒絕，原因是因為他希望提醒世人並非所有人都曾獲得相同的尊重。

米爾克於1977年當選舊金山市議員，成為美國歷史上第一位公開出櫃政治人物，在當時民風相對保守年代，他鼓勵所有男女同志、雙性戀、跨性別、酷兒(LGBTQ+)勇敢站出來爭取權益；然而就任僅僅十個月，就因為捲入政治鬥爭被當時已辭職的另一市議員殺害，得年僅48歲。