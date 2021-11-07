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政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

無預警停發… 谷歌臨時工爭取疫情間200元全職獎 獲勝

編譯林梅婕／綜合6日電

新冠疫情造成人力短缺，搜尋引擎巨擘谷歌(Google)公司於今年8月宣布每周發給臨時員工200元的全職獎金，直到年底；然而，該公司卻無預警在10月停發這筆獎金，引發工會成員不滿；在工會的極力抗爭下，該公司終於撥出這筆獎金，也讓成立不到一年、規模極小的工會在孤軍奮戰下，獲得勝利。

位於愛阿華州康瑟爾布拉夫斯(Council Bluffs)的谷歌資料處理中心臨時員工麥克納利(Ned McNally)表示，他和另外250名臨時員工在10月就沒有領到全職獎金，但每周上班的時數卻還是被要求不得低於40小時的門檻。

根據谷歌最大人力資源中心Adecco旗下管理單位Modis員工們收到的電子郵件，這筆款項引起谷歌高層的關注，並暫停發放獎金；接著Modis又在27日表示，全職獎金將全面終止，臨時員工符合每周工作40小時的門檻，也不會補發全職獎金，此消息讓員工不滿而採取行動。

今年谷歌員工組成「字母工會」(The Alphabet Workers Union)，目前只有800多人，成員包含全職、臨時員工和承包商，占不到全公司人力的1%。

全職獎金取消後，任職於資料處理中心、同時也是字母工會的成員開始組織並發起抗議Modis的行動；儘管該公司後來承諾會恢復全職獎金，麥克納利仍堅持繼續抗爭，他說：「工會確實能強化人們的立場，讓他們更有動力奮戰。」

所有參與抗爭的員工開始以郵件和訊息「轟炸」谷歌管理高層的信箱，要求資方提出合理說明；超過130名員工還召開視訊會議討論下一步計畫，包括起草申訴函，有些員工甚至提議罷工。

就在視訊會議前夕，Modis高層經理終於宣布恢復發放獎金，而且會持續到12月19日。

谷歌的公開聲明指出，當初每周200元的全職獎金由Modis主導設計，卻因「計費錯誤和溝通不良」造成計畫暫停；不過所有問題都已解決，員工們也已開始領取獎金。

谷歌 字母 視訊會議

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