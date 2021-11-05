取貨枯等半天不計薪… 貨車司機奇缺 成供應鏈瓶頸

佛州可口可樂公司正在徵人，貨車司機工時長，造成嚴重缺工問題。（美聯社）

華爾街日報報導，美國 面臨供應鏈緊縮，全國共有超過70%的國內貨物，由貨車運送；但貨車司機工時長，薪資與付出勞力不成正比，以及欠佳的工作環境，導致留不住人造成缺工問題。

港口貨物堆積如山，貨車司機缺工造成零售業與製造業的貨運延誤；美國貨運協會(American Trucking Associations，ATA)預估，業界缺工約8萬人，補足才能使貨運流暢運行；目前的缺工程度比疫情 前的6萬1500人更多；此外，新的貨車、拖車和其他設備供貨不足，讓貨運瓶頸更嚴重。

貨車司機的薪資目前已從新冠肺炎疫情爆發的初期反彈；此外職缺數也呈上升趨勢，根據勞工部 資料，2020年4月至2021年9月，增加7萬4500個職缺，但目前受雇人數，仍比疫情前的2019年9月低1.3%。

為吸引更多司機，貨運公司提高薪資和福利；日前有法案指出將貨車司機的年齡下限自21歲下修至18歲，ATA就對此表示贊成。

貨運產業勞工老化嚴重，接近三分之一的司機已超過55歲，女性只占7%；勞工部數據顯示，去年卡車與拖車的年薪中位數為4萬7130元，自2016年以來，年增約4%。

但有部分業者表示，最嚴重的問題並非缺工，而是缺乏具有效率的運作模式；許多司機的薪資以里程數計算，但等待上貨與卸貨的前兩個小時卻不計薪。即使提出申請，也未必能獲得補償。

ATA主席史班瑟(Todd Spencer)表示：「這讓司機的工時顯得沒有價值。」而且過去上貨和卸貨僅需等待幾個小時，但現在一等有可能12個小時過去。

達拉斯Surge貨運公司老闆費克洛斯(Daniel Faircloth)，就直接將司機周薪改為1650元，並且向客戶漲價；他說：「低落的效率讓司機身受其害，你幫我們提升效率，就幫你打折。」

貨運量增加，讓許多短成貨運司機感到疲憊；今年截至9月洛杉磯和長灘的進口貨量，就比去年同期增加25%。州際貨運價格水漲船高，因此許多司機改跑250哩以上的長程貨運。其他司機則改跑不需過夜的短程，或直接轉行，從事工時固定的工作。