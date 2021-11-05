我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

取貨枯等半天不計薪… 貨車司機奇缺 成供應鏈瓶頸

編譯林育正／綜合4日電
佛州可口可樂公司正在徵人，貨車司機工時長，造成嚴重缺工問題。（美聯社）
佛州可口可樂公司正在徵人，貨車司機工時長，造成嚴重缺工問題。（美聯社）

華爾街日報報導，美國面臨供應鏈緊縮，全國共有超過70%的國內貨物，由貨車運送；但貨車司機工時長，薪資與付出勞力不成正比，以及欠佳的工作環境，導致留不住人造成缺工問題。

港口貨物堆積如山，貨車司機缺工造成零售業與製造業的貨運延誤；美國貨運協會(American Trucking Associations，ATA)預估，業界缺工約8萬人，補足才能使貨運流暢運行；目前的缺工程度比疫情前的6萬1500人更多；此外，新的貨車、拖車和其他設備供貨不足，讓貨運瓶頸更嚴重。

貨車司機的薪資目前已從新冠肺炎疫情爆發的初期反彈；此外職缺數也呈上升趨勢，根據勞工部資料，2020年4月至2021年9月，增加7萬4500個職缺，但目前受雇人數，仍比疫情前的2019年9月低1.3%。

為吸引更多司機，貨運公司提高薪資和福利；日前有法案指出將貨車司機的年齡下限自21歲下修至18歲，ATA就對此表示贊成。

貨運產業勞工老化嚴重，接近三分之一的司機已超過55歲，女性只占7%；勞工部數據顯示，去年卡車與拖車的年薪中位數為4萬7130元，自2016年以來，年增約4%。

但有部分業者表示，最嚴重的問題並非缺工，而是缺乏具有效率的運作模式；許多司機的薪資以里程數計算，但等待上貨與卸貨的前兩個小時卻不計薪。即使提出申請，也未必能獲得補償。

ATA主席史班瑟(Todd Spencer)表示：「這讓司機的工時顯得沒有價值。」而且過去上貨和卸貨僅需等待幾個小時，但現在一等有可能12個小時過去。

達拉斯Surge貨運公司老闆費克洛斯(Daniel Faircloth)，就直接將司機周薪改為1650元，並且向客戶漲價；他說：「低落的效率讓司機身受其害，你幫我們提升效率，就幫你打折。」

貨運量增加，讓許多短成貨運司機感到疲憊；今年截至9月洛杉磯和長灘的進口貨量，就比去年同期增加25%。州際貨運價格水漲船高，因此許多司機改跑250哩以上的長程貨運。其他司機則改跑不需過夜的短程，或直接轉行，從事工時固定的工作。

勞工部 疫情 美國

上一則

喬州非裔男遭槍殺案 12陪審員「白人多達11位」

下一則

人力荒亂象 美建商聘零經驗勞工 珠寶店時薪20元找無人

延伸閱讀

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化
中國最缺工職業排名 營銷員居首 房仲退出前十

中國最缺工職業排名 營銷員居首 房仲退出前十
餐廳業缺工 機器人趁虛而入 Flippy機器人測試炸雞翅

餐廳業缺工 機器人趁虛而入 Flippy機器人測試炸雞翅
「白宮出手」沒用？加州2大港 百艘貨輪等卸貨

「白宮出手」沒用？加州2大港 百艘貨輪等卸貨

熱門新聞

美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30
彭博資訊分析，近來台海緊張升高，美中關係沒有表面上的劍拔弩張，台灣再度被推上美中代理戰爭的前線。圖為美日聯合軍演。圖／擷取自U.S. Pacific Fleet

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

2021-10-29 18:06

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆