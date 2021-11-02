高院聆審心跳法 保守派占多數 恐重新考慮憲法墮胎權

代表聯邦政府的司法部法律總顧問裴羅格(右)1日在最高法院大法官前，辯論 德州心跳法完全違反憲法前例。(美聯社)

聯邦最高法院1日審理德州 等同禁絕墮胎 的心跳法，勢必面對一堆棘手而未決的法律挑戰難題，但最高法院受理本案，足證最高法院大法官 組合方式變動、保守派占絕大多數的高院，已開始懷疑墮胎權是否列屬憲法權。

華盛頓郵報報導，最高法院匆匆把案件排在1日聽審，30年來最高法院對生殖權訴訟最劇力萬鈞的一個月於焉展開。

反墮胎政治團體「蘇珊‧安東尼名單」(Susan B. Anthony List)主席丹能費爾瑟(Marjorie Dannenfelser)主張：「最高法院綁住各州手腳達兩個世代，無法制定州法來保護未出生小孩及其母親，現在該把權力還給人民，更新各州法律。」

支持墮胎權團體、全國規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)法律教育援家處(Legal Defense and Educational Fund)訴訟主任史皮托(Sam Spital)則表示，「最高法院對德州心跳法的判決結果，將定義我國憲政民主體制的未來。」

該法援處支持墮胎服務業者，以及司法部提告對抗德州心跳法。史皮托說：「最高法院如果袖手旁觀，不介入審理心跳法，心跳法這種公開違反最高法院審判前例的執法模式，將順勢轉化，不僅影響墮胎權，許多憲法權利也將陷入嚴峻危機。」

由120多名現任與卸任檢察官及律師署名的反對書寫道：「德州心跳法或許是吉姆克勞法(Jim Crow)以來，顛覆聯邦權威的最明顯企圖。」

德州心跳法禁止六周後的墮胎，與1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，以及1992年重申前述判決的「全國計畫生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)判例相左，指各州墮胎不適用胚胎可於子宮外獨立生存(fetal viability，約22周到24周)之前尋求墮胎的「不合理負擔」(undue burden)。

德州心跳法與「羅訴韋德案」判例認定墮胎為憲法權的法律見解，大生齟齬，心跳法設計時存心規避各級聯邦法院的審理，把限制墮胎的執法交由平民去做。

墮胎業者興訟，要求最高法院在心跳法今年9月1日生效之前介入，結果最高法院以5票比4票判決不受理，堪稱迄今最具體的證據，顯示占大多數的保守派態度已然轉變；支持不受理的大法官包括前總統川普提名的巴瑞特(Amy Coney Barrett)及戈薩奇(Neil M Gorsuch)。