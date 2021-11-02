我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

高院聆審心跳法 保守派占多數 恐重新考慮憲法墮胎權

編譯潘勛、陳韻涵／綜合1日電
代表聯邦政府的司法部法律總顧問裴羅格(右)1日在最高法院大法官前，辯論 德州心跳法完全違反憲法前例。(美聯社)
代表聯邦政府的司法部法律總顧問裴羅格(右)1日在最高法院大法官前，辯論 德州心跳法完全違反憲法前例。(美聯社)

聯邦最高法院1日審理德州等同禁絕墮胎的心跳法，勢必面對一堆棘手而未決的法律挑戰難題，但最高法院受理本案，足證最高法院大法官組合方式變動、保守派占絕大多數的高院，已開始懷疑墮胎權是否列屬憲法權。

華盛頓郵報報導，最高法院匆匆把案件排在1日聽審，30年來最高法院對生殖權訴訟最劇力萬鈞的一個月於焉展開。

反墮胎政治團體「蘇珊‧安東尼名單」(Susan B. Anthony List)主席丹能費爾瑟(Marjorie Dannenfelser)主張：「最高法院綁住各州手腳達兩個世代，無法制定州法來保護未出生小孩及其母親，現在該把權力還給人民，更新各州法律。」

支持墮胎權團體、全國規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)法律教育援家處(Legal Defense and Educational Fund)訴訟主任史皮托(Sam Spital)則表示，「最高法院對德州心跳法的判決結果，將定義我國憲政民主體制的未來。」

該法援處支持墮胎服務業者，以及司法部提告對抗德州心跳法。史皮托說：「最高法院如果袖手旁觀，不介入審理心跳法，心跳法這種公開違反最高法院審判前例的執法模式，將順勢轉化，不僅影響墮胎權，許多憲法權利也將陷入嚴峻危機。」

由120多名現任與卸任檢察官及律師署名的反對書寫道：「德州心跳法或許是吉姆克勞法(Jim Crow)以來，顛覆聯邦權威的最明顯企圖。」

德州心跳法禁止六周後的墮胎，與1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，以及1992年重申前述判決的「全國計畫生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)判例相左，指各州墮胎不適用胚胎可於子宮外獨立生存(fetal viability，約22周到24周)之前尋求墮胎的「不合理負擔」(undue burden)。

德州心跳法與「羅訴韋德案」判例認定墮胎為憲法權的法律見解，大生齟齬，心跳法設計時存心規避各級聯邦法院的審理，把限制墮胎的執法交由平民去做。

墮胎業者興訟，要求最高法院在心跳法今年9月1日生效之前介入，結果最高法院以5票比4票判決不受理，堪稱迄今最具體的證據，顯示占大多數的保守派態度已然轉變；支持不受理的大法官包括前總統川普提名的巴瑞特(Amy Coney Barrett)及戈薩奇(Neil M Gorsuch)。

墮胎 德州 大法官

上一則

「把議場搶回來」葛理漢認了 國會暴動時曾要駐警開槍

下一則

WSJ : 拜登施政困境 國會「4個黨」零互信

延伸閱讀

最高法院聆聽德州墮胎法口語辯論 卡瓦諾立場備受矚目

最高法院聆聽德州墮胎法口語辯論 卡瓦諾立場備受矚目
都發生在萬聖節派對 德州、伊州槍響 3死21傷

都發生在萬聖節派對 德州、伊州槍響 3死21傷
挺墮胎引美國主教不滿 拜登於羅馬出席彌撒領聖體

挺墮胎引美國主教不滿 拜登於羅馬出席彌撒領聖體
拜登會晤教宗方濟各 會談75分鐘不時微笑 未談墮胎議題

拜登會晤教宗方濟各 會談75分鐘不時微笑 未談墮胎議題

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？