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分析：維州大選輸贏 對民主黨都不是吉兆

編譯洪毅／綜合31日電
維州長選舉2日投票，共和黨籍楊京（左）有後來居上之勢，民調未必對民主黨籍的麥考利夫 （右）有利。（Getty Images）
維州長選舉2日投票，共和黨籍楊京（左）有後來居上之勢，民調未必對民主黨籍的麥考利夫 （右）有利。（Getty Images）

兩黨候選人在將於2日舉行的維吉尼亞州長選舉中激烈拉鋸；「有線電視新聞網」(CNN)白宮記者哈伍德(John Harwood)在特稿中說，維州選舉大有共和黨籍候選人勝出的可能性，但其實無論選舉結果如何，明年期中選舉對民主黨來說都非吉兆。

雖然去年總統大選中，拜登在維州的得票數大勝川普10%；但是哈伍德指出，這其實不代表什麼，因為當歐巴馬在2008年以6%的幅度在維州勝出後，隔年共和黨籍的麥克唐納(Bob McDonnell)以高達17%的勝幅奪下州長選舉。

這是因為自卡特勝選以來的40多年間，維州一直存在支持未能入主白宮政黨的趨勢，甚至在1984年雷根以高達25%的幅度在維州勝出後，民主黨的巴里芮斯(Gerald Baliles)隔年在州長選舉中竟以10%的幅度獲勝。

這軌跡在歷史上只出現過一次例外：歐巴馬2012年勝選連任後，同為民主黨的麥克利夫(Terry McAuliffe)在隔年的州長選舉中脫穎而出。

另外，雖然這是在明年期中選舉之前最受矚目的一場選舉，但是從歷史軌跡來看，由哪個政黨奪下維州州長，並不一定能預告明年的國會改選結果；然而，今年的狀況可能不太一樣，不論麥克利夫有無辦法捲土重來，對民主黨來說都非吉兆。

真正的問題還是，拜登目前的聲望不算佳，國家廣播公司(NBC)最新民調顯示，拜登在全國支持度只有42%，這是目前維州選情拉鋸，共和黨籍州長參選人楊京(Glenn Youngkin)可能勝選的原因。

民調網站真清晰政治(RealClearPolitics)選舉分析師特倫德(Sean Trende)就表示，若純粹從政治分析，「50對49的勝利」與「49對50的失敗」，「其實沒有太大區別」。

哈伍德指出，如果拜登的聲望持續不振，對明年全國各地國會議員選舉的影響將會如何，恐怕就算是非政治敏銳度高的人士也可預見。

維州 拜登 民主黨

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