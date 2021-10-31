護照申請變快了：一般縮至8~11周 急件5~7周

美國人申請護照的積壓情況稍微緩和，加急申請約五至七周即可辦妥。(美聯社)

國務院 (The State Department)29日宣布護照申請處理時間將縮短至8到11周，若要加速處理過程需額外花費60元，約五至七周可拿到新護照。

另外，民眾須注意申請日期改為從護照機構或中心收到護照申請當日開始計算，而非從郵局或地方政府辦公室郵寄或申請開始算起；過往的時間計算方式包含郵寄、處理手續以及寄送護照的過程。

國務院仍然建議民眾在出國前至少四到六個月申請護照，若緊急情況或緊急國際旅遊需求，申請者必須打電話預約，但名額有限。

疫情期間，國務院護照局只開放少數地點供民眾當面申請，圖為佛蒙特州St. Albans護照辦公室外排隊等候的人群。(美聯社)

國務院本月稍早表示，提交護照申請到拿到新護照大約需等待14周，急件則需等待約10周；今年7月由於累積大量護照申請案，導致整體等待時間增加至約12周到18周。

國務院最新聲明中表示：「國務院致力於盡最快速度處理護照申請，減少待辦的護照申請數量，縮短處理時間，而增加機構櫃台服務仍然是首要優先事項。」

國務院提醒：「我們不再用送件到府(door-to-door)運輸方式來計算我們估計的手續時間或急件服務時間，各地的郵寄時間不同，請提前計畫及盡早申請。」