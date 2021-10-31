我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

護照申請變快了：一般縮至8~11周 急件5~7周

編譯徐薏茹／綜合30日電
美國人申請護照的積壓情況稍微緩和，加急申請約五至七周即可辦妥。(美聯社)
美國人申請護照的積壓情況稍微緩和，加急申請約五至七周即可辦妥。(美聯社)

國務院(The State Department)29日宣布護照申請處理時間將縮短至8到11周，若要加速處理過程需額外花費60元，約五至七周可拿到新護照。

另外，民眾須注意申請日期改為從護照機構或中心收到護照申請當日開始計算，而非從郵局或地方政府辦公室郵寄或申請開始算起；過往的時間計算方式包含郵寄、處理手續以及寄送護照的過程。

國務院仍然建議民眾在出國前至少四到六個月申請護照，若緊急情況或緊急國際旅遊需求，申請者必須打電話預約，但名額有限。

疫情期間，國務院護照局只開放少數地點供民眾當面申請，圖為佛蒙特州St. Alba...
疫情期間，國務院護照局只開放少數地點供民眾當面申請，圖為佛蒙特州St. Albans護照辦公室外排隊等候的人群。(美聯社)

國務院本月稍早表示，提交護照申請到拿到新護照大約需等待14周，急件則需等待約10周；今年7月由於累積大量護照申請案，導致整體等待時間增加至約12周到18周。

國務院最新聲明中表示：「國務院致力於盡最快速度處理護照申請，減少待辦的護照申請數量，縮短處理時間，而增加機構櫃台服務仍然是首要優先事項。」

國務院提醒：「我們不再用送件到府(door-to-door)運輸方式來計算我們估計的手續時間或急件服務時間，各地的郵寄時間不同，請提前計畫及盡早申請。」

國務院

上一則

亞州反移民警長狂挨告 2億訴訟費…納稅人埋單

下一則

許多人不想與他有瓜葛…川普爭議「毒化」自己品牌

延伸閱讀

護照申請變快了 一般縮至8~11周 加60元5~7周搞定

護照申請變快了 一般縮至8~11周 加60元5~7周搞定
隱私

隱私
撤軍調查督察長：國務院、國防部封鎖阿富汗相關資料

撤軍調查督察長：國務院、國防部封鎖阿富汗相關資料
首本「中性」護照發行 增加X選項

首本「中性」護照發行 增加X選項

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦