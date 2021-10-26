經濟學人：42%民眾認疫情最糟已過 拜登民調止跌回穩

拜登總統在新州一處火車維修廠推動他的基建計晝，宣稱要把美國重建得更好。(歐新社)

拜登 總統的支持度可望隨著疫情 轉好而升高，拜登希望國會通過他的立法計畫，但就算社會支出案通過，也需要一段時間才能讓民眾有感；相較之下，民眾對新冠疫情的感受則更即時且接近日常生活。

美國新冠肺炎單日感染人數約為7萬5000人，比過去兩周單日平均減少25%，也幾乎是最近一次疫情高峰的半數。

由經濟學人(Economist)與民調 機構輿觀(YouGov)16日至19日合作進行的民調指出，42%成人認為，疫情最糟情況已過去，僅有17%的人認為疫情會再惡化。

有趣的是，共和黨選民的樂觀程度高於民主黨人，60%共和黨選民認為最糟情況已過，32%民主黨選民抱此看法。

同時間，拜登原本大跌的民調似乎開始趨穩，他出現9月中以來最佳的當周民調；路透與艾普索斯(Reuters/Ipsos)民調也發現，大眾對於拜登執政表現的看法各半。

美國新冠疫情也傳出越來越多好消息。

補強針(Booster Shot)已獲批准，可供數千萬美國人接種，可望進一步在冬季來臨前加強防禦力；5至11歲孩童預計也有機會接種新冠疫苗；拜登要求雇主應確保職員接種疫苗或接受例行篩檢，這項疫苗命令也持續有所進展。

拜登企圖加強新冠防疫規定，此舉招來許多共和黨州的反對，包括德州州長艾伯特(Greg Abbott)和佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)均反對疫苗規定。

公衛專家先前不看好疫情曲線，現在則抱持謹慎樂觀的看法。疫情轉好也能促進經濟效益，近幾個月的工作機會增加速度慢於預期，但大眾信心可望扭轉此局面；若是如此，拜登的任期可望有更正面的基礎。

拜登21日參加有線電視新聞網(CNN)節目「市政廳」(Town Hall)，他談到疫情進步，以及民眾受到健康和經濟衝擊；這兩點息息相關，尤其是對有幼童的家長而言，兒女安全健康，家長才能放心。

不過話說回來，當前出現謹慎樂觀的看法，是因為大眾認為冬季染疫情況可望獲得控制，而且整體抗疫曲線可能持續獲得改善；若真能如此，這對於當前的白宮絕對是一大好消息。