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疫情緩 專家：新冠病毒仍會持續變種 傳染力可能更強

編譯洪毅／綜合19日電
美國的新冠疫情雖趨緩，但專家指出，病毒依然有持續變種的可能性，傳染力甚或可能變得更強。圖為休士頓市消防人員14日將一名疑似新冠肺炎患者從老人中心送往醫院。（Getty Images）
美國的新冠疫情雖趨緩，但專家指出，病毒依然有持續變種的可能性，傳染力甚或可能變得更強。圖為休士頓市消防人員14日將一名疑似新冠肺炎患者從老人中心送往醫院。（Getty Images）

美國的新冠疫情已經趨緩，但「華盛頓郵報」19日引述專家指出，病毒依然有持續變種的可能性，傳染力甚或可能變得更強，前景依然無法預測，不可小看。

近期的疫情惡化，與Delta變種病毒肆虐有關。冠狀病毒進入人體後，會開始進行複製，可能複製的數個病毒中，有一病毒攜帶的基因密碼有變異，就會成為變種病毒；絕大多數的變種會弱化病毒對人的致病力，或是無關緊要的，但也有變種病毒變得更可怕，例如傳染力強的Delta病毒

科學家一開始認為新冠病毒變種能力不強，因為該病毒的機制會降低複製錯誤率；或是如早期示警病毒變異、一度不受認可的洛斯阿拉莫斯國家實驗室(LANL)數理生物學家柯柏(Bette Korber)所言，他們只是「不願意相信」此事。

如今，新冠病毒變種的威力已有目共睹：今年5月時，Delta病毒占美國所有新增確診數的1%，到8月後，基本上美國已不存在Delta病毒以外的確診病例，而且這段期間疫情不斷升溫，8月底高峰時確診數甚至僅次於上個冬天。

斯克里普斯研究所(Scripps Research)免疫學家安德森(Kristian Andersen)指出，病毒變異的趨勢非但沒有停止的跡象，甚至傳染力也還沒到極限；事實上，光Delta病毒就有幾十種亞譜系，英國最近出現的一種亞譜系傳染力還比美國更強。

雖然英國現在出現的病毒受到科學界關注，但是變種病毒可能在任何地方突然出現，尤其是疫苗接種仍集中於富裕國家；聖地牙哥加州大學生物學家魏特罕(Joel Wertheim)表示，生物學太過複雜，未來無法預測，連嘗試預測都不應該去做。

美國 變種病毒 Delta病毒

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