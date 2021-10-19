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3.5兆預算案怎刪？布塔朱吉：對抗氣候變遷是底線

記者顏伶如／綜合報導
運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)。(美聯社)

華爾街日報報導，拜登總統提出規模3.5兆元社會安全網與對抗氣候變遷法案應該如何縮減，民主黨仍然面臨各種角力，但最後期限已逐漸接近，參眾兩院都將於本周復議，黨內派系必須設法盡快達成共識。

法案當中核心項目之一便是1500億元推動潔淨能源計畫，旨在促使電力產業轉型，但知情人士透露，如今這項計畫在民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)大力反對之下，恐將不保。

陷入內部意見分歧的民主黨國會議員，本月初通過高速公路預算暫時延期方案，將期限延至10月底，讓拜登立法提案有更多協商空間。隨著期限即將來臨，民主黨派系如何在醫療保險、教育、氣候等議題達成共識，仍然充滿考驗。

原本上看3.5兆元的法案，究竟要刪減到剩下多少數目，哪些項目又應該刪除、縮水或減短推出期限，才能讓民主黨中間派感到滿意，磋商過程讓民主黨國會領袖倍感痛苦。

原本法案當中包括托兒補助、延長兒童抵稅、全國免費學前班等，不過由於國會正上演不同派系之間的角力戰，計畫能否保留，命運未卜。拜登在15日演說中已透露，免費社區大學計畫可能不會出現在最終版本的法案裡。

由於民主黨打算透過預算協調程序通過法案，避開共和黨杯葛，預算協調程序雖然只要簡單多數便能讓表決過關，但在兩黨於參院各占50席情況下，曼欽與另一位民主黨中間派的聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，對於法案能否通過掌握極大影響力。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)17日接受有線電視新聞網(CNN)專訪，被問到面臨曼欽反對將如何因應時回答說，拜登政府仍然致力於對抗氣候變遷。他說，具體法案條文仍在磋商中，「但底線就是，我們必須為了孩子而採取行動對抗氣候變遷，這也是為了我們的經濟。」

民主黨 拜登 氣候變遷

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