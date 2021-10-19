北京冬奧聖火順利點燃 又遭藏人抗議

2022年北京冬奧聖火18日在希臘點燃，圖為扮演女祭司的演員引燃本屆冬奧聖火。(新華社)

2022北京 冬奧聖火傳遞儀式18日在雅典揭開序幕，但繼17日有三名港裔及藏裔青年抗議中國 人權問題而遭希臘警方逮捕後，18日當天也有三名抗議人士手持西藏雪山獅子旗與「拒絕種族滅絕奧運 會」(No Genocide Game)的標語，試圖闖入舉行點火儀式的赫拉神廟(Temple of Hera)而遭警方逮捕。

抗議人士被捕後說：「北京正在對新疆維吾爾族人進行種族清洗，國際奧委會怎麼可以允許他們舉辦冬奧？」西藏的維權運動組織也在抗議者被逮捕後，發表聲明指控北京當局「試圖以舉行國際賽事轉移焦點，為其種族清洗政策『洗白』。」

對於本屆冬奧針對中國層出不窮的抗議活動，希臘奧委會指出，他們尊重言論自由，但希望政治歸政治，體育歸體育，「奧運活動不應被少數人為其他目的而利用」。

國際奧委會此前就多次強調抗議者的訴求「不在委員會職權範圍內」，主席巴赫(Thomas Bach)也在赫拉神廟的致詞時強調，奧運會政治中立的立場必須要獲得尊重，他說：「只有政治中立，才能確保奧運會超越各種政治分歧；奧運無法解決世界上每一種政治分歧，只能樹立起『每人適用同一規則』的平等原則，及相互尊重的榜樣。」

2022年北京冬奧聖火18日在希臘點燃，圖為扮演女祭司的演員引燃本屆冬奧聖火。(Getty Images)

中國官方對這些抗議活動全都沒有回應，北京冬奧組委會副主席于再清致詞時，只表示疫情期間在中國舉辦冬奧，奧委會為中國人民帶來了「信心、溫暖與希望」；他說：「中國有能力，也必定會為世界舉辦一場精簡、安全、精彩的冬季奧運會。」

跑第一棒的希臘滑雪運動員(右)把冬奧聖火傳遞給中國短道速滑名將李佳軍(左)。(歐新社)

隨後奧運點火儀式開始，一名扮演異教女祭司的演員單膝跪地，遵循古希臘點燃聖火火炬的方法，以太陽折射原理成功點火；傳統上聖火本應在點燃後先於希臘進行全國傳遞，再送往主辦國接力，但今年考量疫情仍嚴峻，取消希臘全國聖火傳遞；聖火在赫拉神廟點燃，並經象徵性的接棒後，就將送往北京。

曾獲五面奧運金牌的中國短道速滑名將李佳軍接過冬奧聖火，開始傳遞。(路透)

來源：Olympics